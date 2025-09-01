रांचीः राज्य सरकार को हर हाल में स्वास्थ्य मद में 15 वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित राशि का 50 प्रतिशत राशि 15 अक्टूबर तक करना होगा. इसके बाद ही केंद्र से 1020.27 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है. यह बातें मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज 1 सितंबर को झारखंड मंत्रालय में उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हुए कहीं.

मुख्य सचिव ने इसको लेकर उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक्शन प्लान बनाएं ताकि यह पता चलता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भवन का निर्माण हो चुका है, वहां जरूरी स्वास्थ्य सुविधा मुख्यालय से प्राप्त कर उसे क्रियाशील करें. इसकी हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगह देखा कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन गया है लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बहाल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि भवन बना है तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए. उपायुक्त जरूरी सुविधा मुहैय्या कराते हुए उसे चालू कराएं, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके. जहां निर्माण पूर्ण हो चुका है, उसका भुगतान करने और डाटा को अपडेट करें.

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जरूरत महसूस होने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं. वहीं इस कार्य के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विशेष तौर पर जिलों में प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मियों को अपने नियंत्रण में लेकर उपायुक्तों को काम लेने का निर्देश दिया.

स्वास्थ्य मद की राशि कम खर्च होने पर उपायुक्तों का ये था तर्क

इस बैठक में स्वास्थ्य मद की राशि कम खर्च होने पर उपायुक्तों के द्वारा अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे. कुछ उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को बताया कि बारिश के कारण काम में थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन 15 अक्टूबर तक स्वास्थ्य मद की 50 प्रतिशत राशि का काम हो जाएगा.

बता दें कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य के तमाम इलाके में 1344.08 करोड़ रुपये से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू यानी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, यूएएएम यानी अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम अभीम आदि का निर्माण हो रहा है. उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि निर्माण के लिए जगह का चयन करने में अंचलाधिकारियों का सहयोग लें. वहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का केवाईसी कराने में आपूर्ति और स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाने पर जोर दिया. उन्होंने एचएससी, पीएचसी, सीएचसी आदि के निर्माण में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में और 168 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना है. इसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिम जनजाति इलाके में स्थापित करना है.इसके लिए सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में स्थान चिह्नित कर 15 दिनों में प्रस्ताव दें, ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके.उन्होंने बताया कि 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उप केंद्र बहाल करना है.

