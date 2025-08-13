ETV Bharat / state

अमेरिका के नए टैरिफ पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चिंतित, व्यापारिक गतिविधि प्रभावित होने की जताई आशंका - JHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE

भारत पर अमेरिका के नए टैरिफ को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चिंता जताई है. व्यापारिक गतिविधि के प्रभावित होने की बात कही है.

Jharkhand Chamber of Commerce
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यालय (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read

रांची: अमेरिका से भारत के बिगड़ रहे व्यापारिक संबंधों का झारखंड में भी असर पड़ने की संभावना है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय सामानों पर अप्रत्याशित रूप से टैरिफ लगाने की घोषणा से, देश के कई प्रमुख उद्योग जैसे कपड़ा, रत्न, आभूषण, फार्मा और सिरेमिक, ऑटो मोटर पार्ट्स, जेम्स ज्वेलरी आदि सीधे प्रभावित होने वाले हैं.

केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखेगा चेंबर ऑफ कॉमर्स

इधर, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका के बदले रुख की वजह से, भारत के साथ साथ झारखंड में भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, जल्द ही इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखने जा रहा है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मलहोत्रा ने अमेरिका के रुख पर चिंता जताते हुए कहा है कि नया टैरिफ लगाए जाने से झारखंड के व्यापार पर असर आएगा.

जानकारी देते झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मलहोत्रा (Etv bharat)

दिनोंदिन बढ़ रहा झारखंड से निर्यात

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के निर्यातक के लिए यह मौका होगा कि वह अमेरिका के बजाय दुनिया के दूसरे देशों की तरफ रुख करें. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का बाजार हमारे लिए खुला हुआ है और अगर एक रास्ता कहीं बंद होता है तो निश्चित रूप से दूसरा कोई रास्ता खुलता है. उन्होंने कहा कि निर्यात में झारखंड, देश में 21वें पायदान पर था लेकिन वर्तमान में 17वें स्थान पर आ चुका है. दिनों दिन झारखंड से निर्यात बढ़ता जा रहा है. देश के निर्यात में झारखंड की भागीदारी हालांकि कम है और वह 0.43% है.

झारखंड से 16,644 करोड़ का हर साल होता है निर्यात

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए नए टैरिफ पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इससे झारखंड की व्यापारिक गतिविधि भी प्रभावित होने की संभावना है. चेंबर के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने आगे बताया कि झारखंड से ऑटो मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पाकुड़ का स्टोन, हैंडलूम और आयरन शीट्स एंड क्वाइल जैसे उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों तक जाता है.

झारखंड के खनिज एवं वन संपदा में निर्यात की असीम संभावनाएं

चेंबर के महासचिव आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि झारखंड से सालाना 16644 करोड़ का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में होता है. वहीं गुजरात से 10 लाख करोड़ का निर्यात होता है. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज और वन संपदा में निर्यात के बहुत ही असीम संभावनाएं हैं.

झारखंड की एक्सपोर्ट पॉलिसी अच्छी है, जिस वजह से निर्यातकों को इसका लाभ मिलता है. झारखंड से सटा हुआ बंदरगाह हल्दिया, काकीनाडा और पारादीप है. इसमें समानों को यहां तक लाने में झारखंड सरकार सब्सिडी देती है: आदित्य मलहोत्रा, महासचिव, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स

ये भी पढ़ें: झारखंड में घरेलू निवेशकों को रिझाने में जुटा उद्योग विभाग, जानिए वो कौन से सात प्रोजेक्ट हैं जिन पर चल रहा है काम

व्यवसायियों पर हो रहे हमले से चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज, पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल

तुर्किये और अजरबैजान का ट्रेड बॉयकॉट करेंगे झारखंड के व्यवसायी, चैंबर ने लिया फैसला

रांची: अमेरिका से भारत के बिगड़ रहे व्यापारिक संबंधों का झारखंड में भी असर पड़ने की संभावना है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय सामानों पर अप्रत्याशित रूप से टैरिफ लगाने की घोषणा से, देश के कई प्रमुख उद्योग जैसे कपड़ा, रत्न, आभूषण, फार्मा और सिरेमिक, ऑटो मोटर पार्ट्स, जेम्स ज्वेलरी आदि सीधे प्रभावित होने वाले हैं.

केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखेगा चेंबर ऑफ कॉमर्स

इधर, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका के बदले रुख की वजह से, भारत के साथ साथ झारखंड में भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, जल्द ही इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखने जा रहा है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मलहोत्रा ने अमेरिका के रुख पर चिंता जताते हुए कहा है कि नया टैरिफ लगाए जाने से झारखंड के व्यापार पर असर आएगा.

जानकारी देते झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मलहोत्रा (Etv bharat)

दिनोंदिन बढ़ रहा झारखंड से निर्यात

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के निर्यातक के लिए यह मौका होगा कि वह अमेरिका के बजाय दुनिया के दूसरे देशों की तरफ रुख करें. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का बाजार हमारे लिए खुला हुआ है और अगर एक रास्ता कहीं बंद होता है तो निश्चित रूप से दूसरा कोई रास्ता खुलता है. उन्होंने कहा कि निर्यात में झारखंड, देश में 21वें पायदान पर था लेकिन वर्तमान में 17वें स्थान पर आ चुका है. दिनों दिन झारखंड से निर्यात बढ़ता जा रहा है. देश के निर्यात में झारखंड की भागीदारी हालांकि कम है और वह 0.43% है.

झारखंड से 16,644 करोड़ का हर साल होता है निर्यात

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए नए टैरिफ पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इससे झारखंड की व्यापारिक गतिविधि भी प्रभावित होने की संभावना है. चेंबर के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने आगे बताया कि झारखंड से ऑटो मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पाकुड़ का स्टोन, हैंडलूम और आयरन शीट्स एंड क्वाइल जैसे उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों तक जाता है.

झारखंड के खनिज एवं वन संपदा में निर्यात की असीम संभावनाएं

चेंबर के महासचिव आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि झारखंड से सालाना 16644 करोड़ का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में होता है. वहीं गुजरात से 10 लाख करोड़ का निर्यात होता है. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज और वन संपदा में निर्यात के बहुत ही असीम संभावनाएं हैं.

झारखंड की एक्सपोर्ट पॉलिसी अच्छी है, जिस वजह से निर्यातकों को इसका लाभ मिलता है. झारखंड से सटा हुआ बंदरगाह हल्दिया, काकीनाडा और पारादीप है. इसमें समानों को यहां तक लाने में झारखंड सरकार सब्सिडी देती है: आदित्य मलहोत्रा, महासचिव, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स

ये भी पढ़ें: झारखंड में घरेलू निवेशकों को रिझाने में जुटा उद्योग विभाग, जानिए वो कौन से सात प्रोजेक्ट हैं जिन पर चल रहा है काम

व्यवसायियों पर हो रहे हमले से चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज, पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल

तुर्किये और अजरबैजान का ट्रेड बॉयकॉट करेंगे झारखंड के व्यवसायी, चैंबर ने लिया फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

अमेरिका भारत के व्यापारिक संबंधINDIA AMERICA TRADE TENSIONNEW TARIFF IMPOSED BY AMERICATARIFF ON INDIAॉJHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.