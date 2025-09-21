ETV Bharat / state

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव, टीम आदित्य मल्होत्रा की हुई जीत

झारखंड चैंबर चुनाव में जीत के बाद टीम आदित्य मल्होत्रा ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के उद्योगपतियों और व्यवसायियों के सबसे बड़े संगठन झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वार्षिक चुनाव रविवार 21 सितंबर को संपन्न हो गया. देर रात घोषित नतीजे में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफजेसीसीआई) के चेंबर चुनाव में टीम आदित्य मल्होत्रा को जीत हासिल हुई है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पवन शर्मा ने मतगणना के बाद नतीजे घोषित किये. इस चुनाव में टीम आदित्य मल्होत्रा के 13 सदस्य विजयी हुए जबकि टीम तुलसी पटेल के 8 सदस्य ही चुनाव जीत पाए. इस प्रकार आदित्य मल्होत्रा की टीम को कुल 5 सदस्यों की बढ़त से नई कार्यकारिणी में बहुमत मिला है.

सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान

रांची में डंगराटोली के बैंकेट हॉल में रविवार सुबह से 9 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद मतों की मतगणना का कार्य शाम 6:30 में शुरू हुआ. अंततः टीम आदित्य मल्होत्रा ने निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की. इस चुनाव में जीत हासिल करने वाले आदित्य मल्होत्रा को सर्वाधिक 1939 वोट मिले, वहीं तुलसी पटेल को 1388 मत मिले.

नतीजों की घोषणा करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

अगर प्राप्त वोटों के हिसाब से क्रमवार देखा जाए तो आदित्य मल्होत्रा के बाद प्रवीण लोहिया को 1644, विनीता सिंघानिया तीसरे नंबर पर रहीं उन्हें 1688 मत मिले. नवजोत अलंग को 1637 और ज्योति कुमारी को 1568 मत प्राप्त हुए. रोहित पोद्दार को 1567 मत, डॉ. अभिषेक कुमार रामाधीन को 1564, आस्था किरण को 1557, राम बांगर को 1551, रोहित अग्रवाल को 1531 वोट मिले.

पूजा धधा को 1487 मत,अनिल अग्रवाल को 1482, विकास मोदी को 1476, मुकेश अग्रवाल को 1468, राहुल साबू को 1463, मनीष सर्राफ को 1417, अनीश बुधिया को 1404 मत प्राप्त हुए. तुलसी दास पटेल को 1388 मत मिले और वह 18वें स्थान पर रहे. इसी तरह अमित शर्मा 1348 मत पाकर 19 वें स्थान पर, विकास विजयवर्गीय को 1327 वोट मिले और वह 20वें स्थान पर रहे. शैलेश अग्रवाल को 1273 मत मिले और वह 21वें स्थान पर रहे.

सर्वाधिक मत पाने वाले 21 उम्मीदवार विजयी