ETV Bharat / state

आईपीएस कुलदीप द्विवेदी बने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर, झारखंड में खौफ खाते थे अपराधी - IPS POSTING

झारखंड के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गये हैं.

Jharkhand cadre IPS Kuldeep Dwivedi appointed as Joint Director in CBI
झारखंड कैडर के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 12:31 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read

रांचीः झारखंड कैडर के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है. कुलदीप द्विवेदी झारखंड के कई जिलों सहित एसएसपी रांची के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं.

अधिसूचना जारी

झारखंड कैडर के तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार सीबीआई के डीआईजी के रूप में कार्यरत कुलदीप द्विवेदी (आईपीएस) को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. कुलदीप द्विवेदी झारखंड कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल 17 जनवरी, 2026 तक रहेगा, जब तक वे पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं कर लेते या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो.

Jharkhand cadre IPS Kuldeep Dwivedi appointed as Joint Director in CBI
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

एसएसपी रांची रह चुके हैं कुलदीप द्विवेदी

बता दें कि फिलहाल आईपीएस कुलदीप द्विवेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. कुलदीप द्विवेदी राजधानी रांची के एसएसपी के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं. कुलदीप द्विवेदी गढ़वा सहित कई जिलों में एसपी भी रह चुके हैं. कुलदीप द्विवेदी की छवि एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर की है. झारखंड में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई दुर्दांत नक्सलियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया था और कइयों का एनकाउंटर भी किया.

असम कैडर के आईपीएस भी बने ज्वाइंट डायरेक्टर

इसी प्रकार, सी वेंकट सुब्बा रेड्डी, आईपीएस (असम-मेघालय कैडर, 2007 बैच), डीआईजी, सीबीआई को भी सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2029 तक, पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी होने तक, या अगले आदेश तक रहेगा.

आदेश जारी

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में संयुक्त निदेशक के रूप में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

इसे भी पढे़ं- केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे दो सीनियर IPS, साकेत सिंह CRPF और कुलदीप द्विवेदी जाएंगे ITBP

इसे भी पढे़ं- अमोल होमकर सहित चार आईपीएस केंद्र में आईजी रैंक में हुए इंपैनल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची

इसे भी पढे़ं- झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला, 48 बदले गए

रांचीः झारखंड कैडर के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है. कुलदीप द्विवेदी झारखंड के कई जिलों सहित एसएसपी रांची के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं.

अधिसूचना जारी

झारखंड कैडर के तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार सीबीआई के डीआईजी के रूप में कार्यरत कुलदीप द्विवेदी (आईपीएस) को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. कुलदीप द्विवेदी झारखंड कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल 17 जनवरी, 2026 तक रहेगा, जब तक वे पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं कर लेते या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो.

Jharkhand cadre IPS Kuldeep Dwivedi appointed as Joint Director in CBI
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

एसएसपी रांची रह चुके हैं कुलदीप द्विवेदी

बता दें कि फिलहाल आईपीएस कुलदीप द्विवेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. कुलदीप द्विवेदी राजधानी रांची के एसएसपी के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं. कुलदीप द्विवेदी गढ़वा सहित कई जिलों में एसपी भी रह चुके हैं. कुलदीप द्विवेदी की छवि एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर की है. झारखंड में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई दुर्दांत नक्सलियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया था और कइयों का एनकाउंटर भी किया.

असम कैडर के आईपीएस भी बने ज्वाइंट डायरेक्टर

इसी प्रकार, सी वेंकट सुब्बा रेड्डी, आईपीएस (असम-मेघालय कैडर, 2007 बैच), डीआईजी, सीबीआई को भी सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2029 तक, पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी होने तक, या अगले आदेश तक रहेगा.

आदेश जारी

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में संयुक्त निदेशक के रूप में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

इसे भी पढे़ं- केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे दो सीनियर IPS, साकेत सिंह CRPF और कुलदीप द्विवेदी जाएंगे ITBP

इसे भी पढे़ं- अमोल होमकर सहित चार आईपीएस केंद्र में आईजी रैंक में हुए इंपैनल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची

इसे भी पढे़ं- झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला, 48 बदले गए

Last Updated : August 19, 2025 at 12:50 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

आईपीएस अधिकारियों का तबादलाJHARKHAND CADRE IPSJOINT DIRECTOR IN CBIIPS KULDEEP DWIVEDIIPS POSTING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.