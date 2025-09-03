ETV Bharat / state

पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा राजभवन, भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल से की शिकायत - COMMENT AGAINST PM MODI MOTHER

भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर झारखंड के राज्यपाल से शिकायत की.

Jharkhand BJP Womens Front
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपती भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 7:16 PM IST

रांची: बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बेहद दुखी झारखंड भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से इसकी शिकायत की है.

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में राजभवन पहुंची महिला मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है. आरती सिंह ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

महिला मोर्चा के ज्ञापन में यह है शिकायत

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में 01 सितंबर 2025 को रांची में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की शांतिपूर्ण रैली पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख है. ज्ञापन में कहा गया है कि यह रैली प्रधानमंत्री और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में निकाली गई थी. जब महिला मोर्चा की कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस भवन, रांची का घेराव करने जा रही थीं, तो पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया.

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई महिला कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.

