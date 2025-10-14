ETV Bharat / state

सरदार @150 यूनिटी मार्च: 31अक्टूबर से 25 नवंबर तक झारखंड के हर संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा

झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी खास बनाने में जुटी है. इसको लेकर झारखंड सहित देश भर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सरदार.@150 यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा. झारखंड में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राज्य के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में सरदार @150 मार्च का आयोजन किया जाएगा.

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार 14 अक्टूबर को कार्यशाला सह बैठक की गई . कार्यशाला में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, कार्यक्रम के संयोजक बालमुकुंद सहाय, सह संयोजक सुशांत सौरभ सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे.

जानकारी देते भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हर संसदीय क्षेत्र में निकाला जाएगा मार्च

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में वहां के स्थानीय सांसद के नेतृत्व में मार्च होगा. इस कार्यक्रम में तीन सांसद राज्य के बाहर से शामिल होंगे. वहीं आठ जो झारखंड से बीजेपी के सांसद हैं वह अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में इसका नेतृत्व करेंगे.

आदित्य साहू ने कहा कि इस कार्यक्रम में कोई पार्टी का बैनर-पोस्टर या झंडा नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर समाज के सभी वर्ग के लोग इस मार्च में शामिल होंगे.यह अपने आप में यूनिक कार्यक्रम होगा. जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होनेवाले हैं.