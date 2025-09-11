बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन, सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 मुद्दे पर सरकार का घेराव
बीजेपी ने राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग की.
Published : September 11, 2025 at 4:53 PM IST
रांची/पाकुड़: आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच और रिम्स 2 के लिए अधिगृहित जमीन, किसानों के लिए छोड़ने की मांग पर बीजेपी ने रांची में आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया.
राजधानी रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई. आक्रोश रैली राजधानी के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल से उपायुक्त कार्यालय पहुंची. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने सरकार विरोधी नारा लगाए.
सूर्या हांसदा एनकाउंटर की होनी चाहिए सीबीआई जांच
बीजेपी प्रदेध अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा के पुलिस एनकाउंटर को संदेहास्पद बताते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार हठधर्मिता छोड़कर सीबीआई से जांच कराए ना कि सीआईडी से. बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्योंकि सीआईडी अपने ही राज्य की पुलिस के खिलाफ बेहतर जांच नहीं कर पायेगी. उन्होंने बताया कि पार्टी ने इन दोनों मुद्दे पर सदन से सड़क तक आंदोलन की घोषणा की थी. इसी के तहत बीजेपी कार्यकर्ता अब विधानसभा के बाद सड़क पर उतरे हैं और उपायुक्त के माध्यम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है.
झारखंड में आदिवासियों के साथ हो रहा है अन्याय
इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर बोलते हुए कहा कि झारखंड में ये कैसी शासन व्यवस्था है वह सभी जान रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों के साथ ज्यादती और उनकी हत्या तक कर दी जाती है.
10 अगस्त को हुआ था सूर्या हांसदा एनकाउंटर
दरअसल आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. सूर्या हांसदा को 10 अगस्त की शाम पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था. सूर्या हांसदा, गोड्डा जिले के बोआरीजोर ब्लॉक स्थित लालमटिया गांव के रहने वाले थे. सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को हत्या बताकर उनके परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए गुहार लगाई थी.
पाकुड़ में बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन
गोड्डा जिले में बीते दिनों पुलिस द्वारा सूर्या हांसदा का एनकाउंटर किये जाने एवं रिम्स-2 के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओ ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
प्रावधान के विपरीत काम कर रही है सरकार: बीजेपी जिला अध्यक्ष
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय ने बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रावधान के विपरीत काम कर रही है और सरकार के गलत कार्य एवं अवैध माइनिंग, परिवहन के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर किया जाता है. जिसकी वजह से झारखंड के लोगों में भारी आक्रोश है.
उपजाऊ जमीन छीनने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार: बीजेपी
पाकुड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस सरकार के विरोध में बोलने वाले की आवाज दबा दी जाती है और इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि नगड़ी की जमीन जिस तरह बिहार सरकार ने हड़पने की कोशिश की थी ठीक वैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार उपजाऊ जमीन को हड़पने का काम कर रही है.
राज्य सरकार का बीजेपी करेगी विरोध
आखिर में बीजेपी नेता अमृत पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन की गलत नीतियों का बीजेपी इसी तरह सड़क पर विरोध करेगी और राज्य की जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी. इस दौरान पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के रथ मेला मैदान से विरोध मार्च निकाला और पुराना सदर अस्पताल के निकट पहुंचकर विरोध जताया. प्रदर्शन खत्म होने के बाद बीजेपी नेताओं अधिकारियों के समक्ष ज्ञापन सौंपा.
