सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स-2 जमीन विवाद पहुंचा राजभवन, बीजेपी शिष्टमंडल ने राज्यपाल को कराया अवगत - BJP MEMORANDUM TO GOVERNOR

सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर भाजपा का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला.

Jharkhand BJP leaders submitted memorandum to Governor regarding Surya Hansda encounter and Nagri RIMS 2 land dispute
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए बीजेपी शिष्टमंडल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 7:56 PM IST

रांचीः सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स-2 जमीन विवाद का मामला राजभवन पहुंच गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आज 29 अगस्त को बीजेपी का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है.

इस मौके पर ज्ञापन सौंपते हुए बीजेपी शिष्टमंडल के द्वारा सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच करवाने और नगड़ी में रैयत किसानों की उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित रिम्स टू के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को एक सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिसिया एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है.

नगड़ी जमीन विवाद मामले में राज्यपाल से संज्ञान लेने का आग्रह

राज्यपाल से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण नगड़ी की जमीन विवादों में है. नगड़ी में रैयत किसानों की शत-प्रतिशत उपजाऊ भूमि के स्थान पर दूसरे जगह भी बनाया जा सकता है. राज्य सरकार जल-जंगल-जमीन की खूब बातें करती है लेकिन धरातल पर सरकार का चेहरा बिल्कुल किसान व गरीब विरोधी है.

Jharkhand BJP submitted memorandum to Governor regarding Surya Hansda encounter and Nagri RIMS 2 land dispute
भाजपा शिष्टमंडल द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन (ETV Bharat)

नगड़ी की जमीन आदिवासियों की रैयती खतियानी भूमि है. रिम्स टू के लिए राज्य सरकार द्वारा इस शत-प्रतिशत उपजाऊ कृषि भूमि को जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. इस जमीन पर हजारों गरीब आदिवासी परिवार वर्षों से खेती कर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह किसी दूसरे स्थान पर उपलब्ध गैर-कृषि भूमि का चयन कर रिम्स टू का निर्माण करे.

उन्होंने कहा कि इस जमीन को 1956-57 में भी कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिगृहित करने की कोशिश की गई थी जिसके बाद भारी विरोध हुआ था. तत्कालीन संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री यहां आकर किसानों की मांग को सही मानते हुए इसे अधिगृहित नहीं करने का आदेश दिया. उस समय से 2012 तक यहां के रैयतों द्वारा इस जमीन का रसीद कटाया जाता था मगर बाद में उसे रोक दिया गया.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते 24 अगस्त को अपनी जमीन पर सरकारी मनमानी रोकने व खेती करने जा रहे नगड़ी के निर्दोष किसानों और आदिवासियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर राज्य सरकार ने अपना दमनकारी चेहरा दिखाने का काम किया हैं. अपनी ही खेत के हक और अधिकार के लिए आदिवासियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस खाना पड़ा. इन सारी बातों से हमने महामहिम राज्यपाल को अवगत कराते हुए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय, प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, प्रदीप वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विकास प्रीतम, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाईक शामिल रहे.

भाजपा नेताओं का राज्यपाल से मुलाकातनेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडीSURYA HANSDA ENCOUNTERNAGRI RIMS 2 LAND DISPUTEBJP MEMORANDUM TO GOVERNOR

