रांची में मनाई गई कैलाशपति मिश्र की जयंती, बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

रांची में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड भाजपा की ओर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गुजरात-राजस्थान के राज्यपाल रहे कैलाशपति मिश्र की जयंती मनायी गई. इस मौके पर एचईसी परिसर क्षेत्र स्थित कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, झारखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया.

बिहार के बक्सर में हुआ था कैलाशपति मिश्र का जन्म

05 अक्टूबर 1923 को बिहार के बक्सर में हुआ था. कैलाशपति मिश्र की पहचान भाजपा के उन विशिष्ट नेताओं में होती है जिनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी. आज उनकी जयंती पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि देते हुए उन दिनों को याद किया जब संयुक्त बिहार में भाजपा संगठन को धारदार बनाने और जन-जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए कैलाशपति मिश्र मोटरसाइकिल और जीप से पूरे झारखंड में घूमते थे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैलाशपति मिश्र काफी स्नेह और प्यार देते थे.

कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बयान देते बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मेरे राजनीतिक जीवन पर कैलाशपति का व्यापक प्रभाव- बाबूलाल