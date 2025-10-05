रांची में मनाई गई कैलाशपति मिश्र की जयंती, बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
रांची में कैलाशपति मिश्र की जयंती मनाई गई. इस मौके पर बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की.
रांची: झारखंड भाजपा की ओर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गुजरात-राजस्थान के राज्यपाल रहे कैलाशपति मिश्र की जयंती मनायी गई. इस मौके पर एचईसी परिसर क्षेत्र स्थित कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, झारखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया.
बिहार के बक्सर में हुआ था कैलाशपति मिश्र का जन्म
05 अक्टूबर 1923 को बिहार के बक्सर में हुआ था. कैलाशपति मिश्र की पहचान भाजपा के उन विशिष्ट नेताओं में होती है जिनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी. आज उनकी जयंती पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि देते हुए उन दिनों को याद किया जब संयुक्त बिहार में भाजपा संगठन को धारदार बनाने और जन-जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए कैलाशपति मिश्र मोटरसाइकिल और जीप से पूरे झारखंड में घूमते थे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैलाशपति मिश्र काफी स्नेह और प्यार देते थे.
मेरे राजनीतिक जीवन पर कैलाशपति का व्यापक प्रभाव- बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कैलाशपति मिश्र से उनकी व्यक्तिगत रूप से कई बातों पर बहस भी हो जाती थी, लेकिन बाद में उनका व्यवहार एक अभिभावक जैसा हो जाता था. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे कैलाशपति मिश्र का सान्निध्य मिला. भाजपा में मुझे एक मुकाम तक ले जाने में अगर किसी का श्रेय है तो उनका नाम है कैलाशपति मिश्र, क्योंकि पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा था. कैलाशपति मिश्र ही मेरा हाथ पकड़ कर भाजपा में लाए और फिर काम सिखाया. उनके बताए रास्ते और सिखाये काम का असर हमारे ऊपर है.
