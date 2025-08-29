रांची: सेवा पखवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा जाति मोर्चा ने कमर कस ली है. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होनेवाले सेवा पखवाड़ा को लेकर आज 29 अगस्त को पार्टी के पिछड़ा मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमरदीप यादव ने की.

इस बैठक में मुख्य अतिथि के रुप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय, पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद रहे.

जानकारी देत भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार निरंकुश हो गई है, झारखंड में अराजकता का माहौल है. विधि व्यवस्था चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है. पंचायत चुनाव में 2 साल विलंब से चुनाव करने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया. उसी प्रकार नगर निकाय चुनाव में ढाई वर्ष बीत गए हैं लेकिन चुनाव नहीं करा रही है क्योंकि इनकी मंशा ओबीसी का आरक्षण का हक और अधिकार छीनने की है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी तो कई स्थानों पर वोट बहिष्कार कराकर जनता का मताधिकार छीन लेती थी. आज जब उग्रवाद समाप्त हो गया तो सभी अपना मत निर्भीक होकर राष्ट्रहित में देते है और यही कांग्रेस वोट चोरी का झूठा नाटक कर रही है.

कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय ने कहा कि ओबीसी मोर्चा एक सक्षम मोर्चा है भाजपा को इससे काफी उम्मीद है. इसलिए पिछड़ा समाज को एकजुट करके पार्टी से जोड़ना है और नरेंद्र मोदी जी के जनकल्याणकारी योजना का लाभ सबको दिलाना है. कार्यकारी अध्यक्ष ने संगठन कौशल, समय प्रबंधन और अनुशासन कार्यकर्ताओं को बताया.

इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आगामी सेवा पखवाड़ा के निमित्त ओबीसी मोर्चा को स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर मंडल स्तर पर चलाने का और समाज के लोगों को प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने और आगामी 31 अगस्त को प्रधानमंत्री के मन की बात बूथ स्तर पर आयोजित करने को कहा.

राज्यसभा सदस्य सह प्रदेश महामंत्री आदित्य प्रसाद साहू ने कहा बिहार में जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता के बारे में अपशब्द कहे गए यह केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश, महिला और ओबीसी समाज का अपमान है. कांग्रेस शुरुआती दौर से ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से डर कर उन्हें अपमानित करने का काम किया है यह पहली बार नहीं है. ओबीसी का विरोध कांग्रेस की पुरानी आदत है इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है.

सेवा पखवाड़ा में कई कार्यक्रम होंगे आयोजित

इस बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पार्टी के ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमरदीप यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस गठबंधन द्वारा नरेंद मोदी को जिस प्रकार अपमानित किया गया. पिछड़ा जाति मोर्चा उसकी निंदा करती है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लेगी. उन्होंने कहा कि मोर्चा नगर निकाय चुनाव जल्द कराने और ओबीसी आरक्षण के साथ कराने को लेकर जन आंदोलन करेगी.

सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ओबीसी मोर्चा आगामी 31 अगस्त को विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय की गरिमा के प्रतीक मुक्ति दिवस सभी जिला केंद्रों पर मनाएगी. अंग्रेजों द्वारा 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत इस हिन्दू समुदाय को अपराधी जाति घोषित किया था. स्वतंत्रता के बाद 1952 में यह काला कानून निरस्त किया गया. 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समुदाय के लिए विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु कल्याण एवं विकास बोर्ड बनाकर इनको मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया.

