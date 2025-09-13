मयंक सिंह केस में केंद्रीय एजेंसियों का लिया जाएगा सहयोग, बढ़ेगा जांच का दायरा

मयंक सिंह केस में केंद्रीय एजेंसियों का लिया जाएगा सहयोग, बढ़ेगा जांच का दायरा
मोस्टवांटेड अपराधी मयंक सिंह से पूछताछ में झारखंड एटीएस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं. अब मामले में केंद्रीय एजेंसियों की इंट्री होने वाली है.
Published : September 13, 2025 at 3:03 PM IST
रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह के हर तरह के नेटवर्क को लेकर झारखंड एटीएस की जांच तेज गति से चल रही है. बताया जा रहा है कि जल्द ही इस केस में केंद्रीय एजेंसियों की भी इंट्री होने वाली है, क्योंकि हथियार से लेकर हवाला तक के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. ऐसे में अब झारखंड पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से मदद की जरूरत पड़ेगी.
मयंक से मिली जानकारी का सत्यापन शुरू
एटीएस के द्वारा छह दिनों के तक पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन-कौन से गैंग के साथ वह काम कर रहा था, पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां-कहां किया जाता है इन सबको लेकर कई खुलासे किए हैं.
अब झारखंड एटीएस की टीम मयंक सिंह के द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारियों का सत्यापन कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि मयंक ने पूछताछ में जो जानकारियां दी हैं उसमें कितनी सच्चाई है.
क्रॉस क्वेश्चनिंग की तैयारी में एटीएस
झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक को प्रत्यर्पण कर लाने के बाद छह दिनों तक गहराई से पूछताछ की गई थी, जिसमें कई अहम जानकारियां मिली हैं. अब एटीएस की टीम मयंक के बयान की सच्चाई पता कर रही है. एटीएस अब मयंक के बयान का मिलान का काम कर रही है. जैसे ही एटीएस की जांच पूरी हो जाएगी एक बार फिर से उसे रिमांड पर लिया जाएगा और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी.
जल्द होगी मामले में एनआईए की एंट्री
कुख्यात अपराधी अमन साहू से लेकर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ तक से मयंक के संबंधों की बात जांच में सामने आई है. साथ ही पाकिस्तान से हथियार तस्करी के साक्ष्य भी मिले हैं. ऐसे में इस केस की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए अब एक केंद्रीय एजेंसी की भी एंट्री होने वाली है. एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए इस मामले में जांच कर सकती है. झारखंड एटीएस के बाद अब एनआईए की भी इस केस पर नजर है.
मयंक सिंह ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार मंगवाए और वहां से सड़क या रेल मार्ग से हथियार झारखंड पहुंचाया गया. विदेश में बैठकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में आतंकी गतिविधियां संचालित करने,लेवी-रंगदारी की वसूली ऐसे सभी अपराध यूपीए अधिनियम के तहत आता है. ऐसी स्थिति में यह संभावना जताई जा रही है कि इस केस में जल्दी एनआईए की एंट्री होगी.
पंजाब पुलिस की मदद लेगी झारखंड एटीएस
साथ ही झारखंड एटीएस की टीम जांच में पंजाब पुलिस की भी मदद लेगी, ताकि यह पता चल सके कि पंजाब के किस स्थान पर हथियार उतारे गए थे. पुलिस के द्वारा उस स्थल का भी सत्यापन किया जाएगा.
एटीएस को मिल रही केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग
मयंक के खिलाफ ब्लू कॉर्नर से लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के साथ-साथ अजरबैजान से उसकी गिरफ्तारी में केंद्रीय एजेंसियों का बड़ा सहयोग रहा है. गौरतलब है कि मोस्टवांटेड मयंक के खिलाफ इंटरपोल ने रेड और ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया था. सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने रामगढ़ जिला में दर्ज केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. मयंक सिंह के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं.
पंजाब पुलिस को मिली नेटवर्क की जानकारी
वहीं पंजाब पुलिस ने भी कुछ नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई है. मयंक सिंह से पूछताछ में हथियार तस्करी के नेटवर्क जुड़े कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं. उस नेटवर्क को तोड़ने का काम झारखंड पुलिस करेगी. कोशिश यह भी है कि नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए.
हथियार सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी
झारखंड में सक्रिय आपराधिक गिरोह तक हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी झारखंड एटीएस को दी गई है. जिसमें अब जल्द ही एनआईए भी जुड़ सकती है. अब तक की जांच में हथियार तस्करों के नेटवर्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. मयंक सिंह ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं. जिसके आधार पर यह पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विदेश से हथियार मंगवाते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं. इस हथियार को विभिन्न माध्यमों से भारत में पंजाब के रास्ते पहुंचाते हैं. जिसके बाद वही हथियार झारखंड के अपराधियों तक भी पहुंचते हैं.
वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि तस्कर ड्रोन के माध्यम से हथियार को बॉर्डर क्रॉस कराने का काम करते हैं. जिसके बाद हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल कुरियर उसे वहां से उठाकर चंडीगढ़ या फिर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फिर हथियारों की सप्लाई की जाती है. पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियार न सिर्फ झारखंड आ रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं.
