मयंक सिंह केस में केंद्रीय एजेंसियों का लिया जाएगा सहयोग, बढ़ेगा जांच का दायरा

रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह के हर तरह के नेटवर्क को लेकर झारखंड एटीएस की जांच तेज गति से चल रही है. बताया जा रहा है कि जल्द ही इस केस में केंद्रीय एजेंसियों की भी इंट्री होने वाली है, क्योंकि हथियार से लेकर हवाला तक के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. ऐसे में अब झारखंड पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से मदद की जरूरत पड़ेगी.

मयंक से मिली जानकारी का सत्यापन शुरू

एटीएस के द्वारा छह दिनों के तक पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन-कौन से गैंग के साथ वह काम कर रहा था, पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां-कहां किया जाता है इन सबको लेकर कई खुलासे किए हैं.

जानकारी देते झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अब झारखंड एटीएस की टीम मयंक सिंह के द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारियों का सत्यापन कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि मयंक ने पूछताछ में जो जानकारियां दी हैं उसमें कितनी सच्चाई है.

क्रॉस क्वेश्चनिंग की तैयारी में एटीएस

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक को प्रत्यर्पण कर लाने के बाद छह दिनों तक गहराई से पूछताछ की गई थी, जिसमें कई अहम जानकारियां मिली हैं. अब एटीएस की टीम मयंक के बयान की सच्चाई पता कर रही है. एटीएस अब मयंक के बयान का मिलान का काम कर रही है. जैसे ही एटीएस की जांच पूरी हो जाएगी एक बार फिर से उसे रिमांड पर लिया जाएगा और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी.

जल्द होगी मामले में एनआईए की एंट्री

कुख्यात अपराधी अमन साहू से लेकर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ तक से मयंक के संबंधों की बात जांच में सामने आई है. साथ ही पाकिस्तान से हथियार तस्करी के साक्ष्य भी मिले हैं. ऐसे में इस केस की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए अब एक केंद्रीय एजेंसी की भी एंट्री होने वाली है. एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए इस मामले में जांच कर सकती है. झारखंड एटीएस के बाद अब एनआईए की भी इस केस पर नजर है.

मयंक सिंह ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार मंगवाए और वहां से सड़क या रेल मार्ग से हथियार झारखंड पहुंचाया गया. विदेश में बैठकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में आतंकी गतिविधियां संचालित करने,लेवी-रंगदारी की वसूली ऐसे सभी अपराध यूपीए अधिनियम के तहत आता है. ऐसी स्थिति में यह संभावना जताई जा रही है कि इस केस में जल्दी एनआईए की एंट्री होगी.

पंजाब पुलिस की मदद लेगी झारखंड एटीएस

साथ ही झारखंड एटीएस की टीम जांच में पंजाब पुलिस की भी मदद लेगी, ताकि यह पता चल सके कि पंजाब के किस स्थान पर हथियार उतारे गए थे. पुलिस के द्वारा उस स्थल का भी सत्यापन किया जाएगा.