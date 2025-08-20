ETV Bharat / state

मंयक सिंह को लाने के लिए अजरबैजान रवाना हुई ATS की टीम, इधर कुख्यात अपराधी का तैयार किया जा रहा बही-खाता - EXTRADITION OF MAYANK SINGH

झारखंड पुलिस का मोस्ट वॉन्टेड अपराधी मयंक सिंह को जल्द ही अजरबैजान से झारखंड लाया जाएगा. इसके लिए एटीएस की टीम रवाना हो गई है.

Extradition of Mayank Singh
मयंक सिंह (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 2:12 PM IST

4 Min Read

रांची: झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को भारत लाने के लिए झारखंड एटीएस की टीम अजरबैजान गणराज्य के लिए रवाना हो चुकी है. वही दूसरी तरफ झारखंड के जिन जिलों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई है.

23 अगस्त को रांची पहुंचेगा मयंक

कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस की टीम 23 अगस्त को अजरबैजान गणराज्य से भारत लाएगी. झारखंड पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से 23 अगस्त को प्रत्यार्पित कर भारत लाया जाएगा. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक को लाने अजरबैजान गणराज्य गए हुए हैं.

सजा दिलवाने के लिए तैयारी शुरू

एक तरफ जहां मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से लाने के लिए एटीएस की टीम मिशन पर है. वहीं, दूसरी तरफ झारखंड के वैसे तमाम जिलों जिनके थानों में मयंक के खिलाफ मामले दर्ज हैं वे भी उन केसों की समीक्षा में जुट गए हैं. दरअसल मयंक सिंह को सजा दिलवाने के लिए तमाम तरह के सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी. यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिन-जिन थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है उसकी समीक्षा शुरू कर दी गई है.

कहां कितने केस दर्ज

झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड के विभिन्न स्थानों में कुल 48 मामले दर्ज हैं. सबसे ज्यादा मामले मयंक के खिलाफ हजारीबाग जिले में दर्ज हैं. हजारीबाग के बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर जैसे थानों में मयंक के खिलाफ दर्जन भर केस दर्ज हैं. इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं. एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक सिंह के ऊपर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं. भारत लाने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी.

कैसे मिली सफलता

आतंकी गतिविधियों से जुड़े अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से भारत प्रत्यर्पण के लिए सफल कार्रवाई पूरी की है. रामगढ़, पतरातू (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में साक्ष्यों के आधार पर एटीएस, रांची द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया.

रेड कॉर्नर नोटिस और अजरबैजान में हिरासत

रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में हिरासत में लिया गया. हिरासत में लेने के बाद अजरबैजान गणराज्य ने भारत से प्रत्यर्पण डोजियर (Extradition Dossier) की मांग की. इसके अनुपालन में झारखंड एटीएस ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक डोजियर अजरबैजान गणराज्य को उपलब्ध कराया.

अजरबैजान न्यायालय में मुकदमा और प्रत्यर्पण की अनुमति

प्रत्यर्पण डोजियर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अजरबैजान की बाकू अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया. 27 जनवरी 2025 को बाकू अपराध न्यायालय ने सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली ने एटीएस, रांची को पत्राचार के माध्यम से सूचित करते हुए प्रत्यर्पण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया और औपचारिकताएं

एटीएस, झारखंड ने निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को अजरबैजान से भारत लाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं. अजरबैजान गणराज्य ने 4 अगस्त 2025 को एक बार फिर पत्राचार कर सूचित किया कि अभियुक्त को 22 अगस्त 2025 को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. इसके लिए भारत सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को राजनीतिक मंजूरी (Political Clearance) प्रदान की. साथ ही, इन अधिकारियों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट भी तैयार कराए गए.

ये भी पढ़ें:

कुख्यात अपराधी मयंक पर कसा शिकंजा, अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता साफ, एटीएस अधिकारियों का तैयार हो रहा पासपोर्ट

अजरबैजान की जेल में बंद झारखंड का कुख्यात मयंक सिंह, अब तक नहीं हुआ प्रत्यार्पण, क्या ऑपरेशन सिंदूर का है असर?

रांची: झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को भारत लाने के लिए झारखंड एटीएस की टीम अजरबैजान गणराज्य के लिए रवाना हो चुकी है. वही दूसरी तरफ झारखंड के जिन जिलों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई है.

23 अगस्त को रांची पहुंचेगा मयंक

कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस की टीम 23 अगस्त को अजरबैजान गणराज्य से भारत लाएगी. झारखंड पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से 23 अगस्त को प्रत्यार्पित कर भारत लाया जाएगा. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक को लाने अजरबैजान गणराज्य गए हुए हैं.

सजा दिलवाने के लिए तैयारी शुरू

एक तरफ जहां मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से लाने के लिए एटीएस की टीम मिशन पर है. वहीं, दूसरी तरफ झारखंड के वैसे तमाम जिलों जिनके थानों में मयंक के खिलाफ मामले दर्ज हैं वे भी उन केसों की समीक्षा में जुट गए हैं. दरअसल मयंक सिंह को सजा दिलवाने के लिए तमाम तरह के सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी. यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिन-जिन थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है उसकी समीक्षा शुरू कर दी गई है.

कहां कितने केस दर्ज

झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड के विभिन्न स्थानों में कुल 48 मामले दर्ज हैं. सबसे ज्यादा मामले मयंक के खिलाफ हजारीबाग जिले में दर्ज हैं. हजारीबाग के बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर जैसे थानों में मयंक के खिलाफ दर्जन भर केस दर्ज हैं. इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं. एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक सिंह के ऊपर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं. भारत लाने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी.

कैसे मिली सफलता

आतंकी गतिविधियों से जुड़े अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से भारत प्रत्यर्पण के लिए सफल कार्रवाई पूरी की है. रामगढ़, पतरातू (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में साक्ष्यों के आधार पर एटीएस, रांची द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया.

रेड कॉर्नर नोटिस और अजरबैजान में हिरासत

रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में हिरासत में लिया गया. हिरासत में लेने के बाद अजरबैजान गणराज्य ने भारत से प्रत्यर्पण डोजियर (Extradition Dossier) की मांग की. इसके अनुपालन में झारखंड एटीएस ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक डोजियर अजरबैजान गणराज्य को उपलब्ध कराया.

अजरबैजान न्यायालय में मुकदमा और प्रत्यर्पण की अनुमति

प्रत्यर्पण डोजियर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अजरबैजान की बाकू अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया. 27 जनवरी 2025 को बाकू अपराध न्यायालय ने सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली ने एटीएस, रांची को पत्राचार के माध्यम से सूचित करते हुए प्रत्यर्पण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया और औपचारिकताएं

एटीएस, झारखंड ने निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को अजरबैजान से भारत लाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं. अजरबैजान गणराज्य ने 4 अगस्त 2025 को एक बार फिर पत्राचार कर सूचित किया कि अभियुक्त को 22 अगस्त 2025 को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. इसके लिए भारत सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को राजनीतिक मंजूरी (Political Clearance) प्रदान की. साथ ही, इन अधिकारियों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट भी तैयार कराए गए.

ये भी पढ़ें:

कुख्यात अपराधी मयंक पर कसा शिकंजा, अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता साफ, एटीएस अधिकारियों का तैयार हो रहा पासपोर्ट

अजरबैजान की जेल में बंद झारखंड का कुख्यात मयंक सिंह, अब तक नहीं हुआ प्रत्यार्पण, क्या ऑपरेशन सिंदूर का है असर?

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड पुलिस का मोस्ट वॉन्टेडकुख्यात अपराधी मयंक सिंहएटीएस की टीम अजरबैजान रवानामयंक सिंह का प्रत्यर्पणEXTRADITION OF MAYANK SINGH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.