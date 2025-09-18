मयंक सिंह को एटीएस ने लिया दोबारा रिमांड पर, पहले की पूछताछ में हुए थे कई खुलासे
झारखंड एटीएस ने अपराधी मयंक सिंह को एक बार फिर से रिमांड पर लिया है.
Published : September 18, 2025 at 5:47 PM IST
रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है. गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मयंक को रांची स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया.
तीन दिन की रिमांड पर मयंक
गैंगस्टर मयंक सिंह को एक बार फिर एटीएस की टीम में रिमांड पर लिया है. इससे पहले गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम ने 6 दिनों तक लगातार मयंक सिंह से पूछताछ की थी. गुरुवार को अदालत से तीन दिनों तक का रिमांड मिलने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रामगढ़ जेल से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पहुची. एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक सिंह से कई बिंदुओं पर पूछताछ करनी है. इसी वजह से उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया है.
पूर्व में हुए थे कई खुलासे
एटीएस के द्वारा पहले छह दिनों के तक पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन-कौन से गैंग्स के साथ वह काम कर रहा था. पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां किया गया. इन सबको लेकर कई खुलासे किए थे.
झारखंड एटीएस की टीम ने मयंक सिंह के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी उसके संबंध में जानकारियां जुटाई गई है. मयंक सिंह ने अपने गिरोह को लेकर जिस तरह की बातें बताई थी उसके सत्यता की जांच भी की है. जिससे यह पता चल सके कि मयंक ने के द्वारा पूर्व के रिमांड अवधि के दौरान जो बयान दिया गया है उसमें कितनी सच्चाई है.
क्रॉस क्वेश्चनिंग की तैयारी में एटीएस
झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक को प्रत्यर्पण कर लाने के बाद छह दिनों तक गहराई से पूछताछ की गई थी, जिसमें कई अहम जानकारियां मिली थीं. एटीएस की टीम मयंक के बयान की सच्चाई पता कर रही है. एटीएस की अब तक की जांच और मयंक का बयान का मिलान किया जा रहा है. इस बार की रिमांड अवधी में मयंक से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा.
