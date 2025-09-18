ETV Bharat / state

मयंक सिंह को एटीएस ने लिया दोबारा रिमांड पर, पहले की पूछताछ में हुए थे कई खुलासे

रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है. गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मयंक को रांची स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया.

तीन दिन की रिमांड पर मयंक

गैंगस्टर मयंक सिंह को एक बार फिर एटीएस की टीम में रिमांड पर लिया है. इससे पहले गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम ने 6 दिनों तक लगातार मयंक सिंह से पूछताछ की थी. गुरुवार को अदालत से तीन दिनों तक का रिमांड मिलने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रामगढ़ जेल से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पहुची. एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक सिंह से कई बिंदुओं पर पूछताछ करनी है. इसी वजह से उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया है.

पूर्व में हुए थे कई खुलासे

एटीएस के द्वारा पहले छह दिनों के तक पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन-कौन से गैंग्स के साथ वह काम कर रहा था. पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां किया गया. इन सबको लेकर कई खुलासे किए थे.

झारखंड एटीएस की टीम ने मयंक सिंह के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी उसके संबंध में जानकारियां जुटाई गई है. मयंक सिंह ने अपने गिरोह को लेकर जिस तरह की बातें बताई थी उसके सत्यता की जांच भी की है. जिससे यह पता चल सके कि मयंक ने के द्वारा पूर्व के रिमांड अवधि के दौरान जो बयान दिया गया है उसमें कितनी सच्चाई है.