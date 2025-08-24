रांची: कुख्यात मयंक सिंह का अजरबैजान से सफल प्रत्यार्पण के बाद अब झारखंड एटीएस राज्य के वैसे अपराधियों की तलाश में जुट गई है, जो विदेश में बैठकर दाऊद इब्राहिम स्टाइल में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं. ऐसे अपराधियों में सबसे प्रमुख नाम प्रिंस खान है. दुबई में बैठकर झारखंड में अपने गैंग का संचालन कर रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है.

विदेश में बैठ भारत में फैला रहा खौफ

झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुके गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हुए डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है. प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है. जैसे ही वह गिरफ्तार होगा, उस पर भी मयंक के जैसे ही प्रत्यार्पण की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, रेट कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अगर वह दुबई से भागकर किसी अन्य देश में जाना चाहेगा तब ही पकड़ा जाएगा. हालांकि पिछले डेढ़ साल से प्रिंस खान ने हवाई यात्रा नहीं की है. इसी वजह से वह पकड़ा नहीं जा पाया है. धनबाद के गैंग्स आफ वासेपुर से जुड़े प्रिंस खान दुबई से ही अपने गैंग का संचालन कर रहा है. प्रिंस खान को लेकर इंटरपोल के द्वारा इसकी जानकारी यूएई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी दी गई है. दुबई में प्रिंस खान की तलाश जारी है.

मोस्ट वांटेड हैं प्रिंस खान

धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े प्रिंस खान एक कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने धनबाद जिला में दर्ज केस में रेड कार्नर नोटिस जारी किया था. जबकि एटीएस थाने में दर्ज केस में पूर्व में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. साल 2021 के बाद से ही प्रिंस खान पुलिस को चकमा देकर विदेश में रह रहा है.

झारखंड एटीएस की जांच में यह बात भी सामने आ चुकी है कि प्रिंस खान फरारी के दौरान शारजहां और दुबई जैसे शहरों में देखा गया है. आखिरी बार प्रिंस खान का लोकेशन दुबई का आया था. पासपोर्ट रद्द होने के बाद वह दुबई में ही फंसा हुआ है. मो. हैदर खान के नाम से बने प्रिंस खान के पासपोर्ट को झारखंड पुलिस की पहल पर रद्द कराया जा चुका है.

प्रिंस खान के अलावा कुछ अन्य गैंगस्टर भी है विदेश में

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि प्रिंस खान के अलावा कुछ और ऐसे अपराधी भी हैं जो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं और विदेश में बैठकर झारखंड में आतंक फैला रहे हैं. हालांकि डीजीपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मयंक सिंह का प्रत्यार्पण प्रिंस खान जैसे अपराधियों के लिए एक सबक है. जब हम मयंक सिंह को अजरबैजान से पकड़कर भारत ला सकते हैं तो प्रिंस खान जैसे अपराधियों को भी विदेश से पकड़ कर भारत लाया जाएगा और उन्हें यहां की अदालत में सजा दिलवाई जाएगी.

