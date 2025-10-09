ETV Bharat / state

बैंकों में नगद जमा करवा रहे कई कुख्यात अपराधी, झारखंड एटीएस की जांच में करोड़ों के ट्रांजेक्शन के मिले सबूत

झारखंड एटीएस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 9, 2025 at 2:32 PM IST 6 Min Read