अमन साहू के हथियार की तरह काम करता था कुख्यात अपराधी मयंक सिंह, जानें कैसे हुई थी दोनों की पहचान

कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को ले जाती झारखंड एटीएस की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह से एटीएस की टीम रिमांड पर लेकर दो बार पूछताछ कर चुकी है. रिमांड की अवधि में मयंक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मयंक का कुख्यात अमन साहू (अब मृत) गैंग से जुड़ना और उसके लिए हथियार बनकर काम करना.

विदेश से मयंक करता था एक्सटॉर्शन कॉल

यह सभी को पता है कि झारखंड के आधा दर्जन से अधिक संगठित आपराधिक गिरोह की काली कमाई का प्रमुख जरिया एक्सटॉर्शन मनी है. बड़े-बड़े कारोबारियों को फोन कर के धमकाना और उनके कारोबारी ठिकानों पर फायरिंग करवाना ये सभी एक्सटॉर्शन मनी कमाने के तरीके हैं.

राज्य के अंदर रहकर जब कोई अपराधी किसी व्यापारी को धमकाने के लिए कॉल करता तो वह पुलिस के टेक्निकल सेल के निशाने पर आ जाता. ऐसे में सबसे पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू (अब मृत)ने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो देश से बाहर जाकर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने का काम कर सके. 2020 के करीब अमन साहू का संपर्क बिहार के कुछ बड़े अपराधियों के साथ हो ही चुका था, लेकिन वह जल्द ही इंटरनेशनल अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़ गया.

जानकारी देते झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अमन साहू से कैसे हुई थी मयंक की पहचान

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि बिहार के कुछ बड़े अपराधियों ने ही मयंक को अमन साहू से मिलवाया था. इसके बाद यह तय हुआ कि अमन साहू मलेशिया और दुबई जैसे जगहों पर रहेगा और वहीं से गैंग के लिए एक्सटॉर्शन कॉल करेगा.

अमन साहू के संपर्क में आने के बाद और लॉरेंस से निर्देश मिलने के बाद मयंक सिंह मलेशिया शिफ्ट हो गया और वहीं से शुरू हुई झारखंड में इंटरनेशनल नंबरों से एक्सटॉर्शन कॉल की. मयंक सिंह के बाद झारखंड में सक्रिय प्रिंस खान जैसे कई गिरोह विदेश में बैठकर इंटरनेशनल सिम कार्ड का प्रयोग रंगदारी मांगने के लिए करने लगे. ऐसे कॉल को ट्रेस करना मुश्किल होता है, नतीजा रंगदारी वाले कॉल्स पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल होता है. आज भी पुलिस के सामने इंटरनेशनल कॉल एक बड़ी चुनौती है.

टेक्निकली स्ट्रांग हुए गैंग्स

एक जमाना था जब कोई भी अपराधी अगर फोन के जरिए धमकी या फिर रंगदारी मांगने के लिए कॉल किया करता था तो वह तुरंत धर दबोचा जाता था, क्योंकि वह लोकल सिम कार्ड का प्रयोग किया करता था, लेकिन अमन साहू ने मयंक के जरिए एक्सटॉर्शन कॉल का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया. इसी के बाद झारखंड जैसे राज्य में बड़े अपराधियों की पहुंच इंटरनेशनल स्तर तक हो गई है. जिसका वे भरपूर फायदा उठा रहे हैं.

इंटरनेट की दुनिया का तेजी से हुआ विकास अपराधियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया, लेकिन यही मौका पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है. झारखंड का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां बड़े गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी नहीं मांगी जा रही है. झारखंड के कुछ गैंग्स अभी भी इंटरनेशनल सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं. जिसकी वजह से पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती है.