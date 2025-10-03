अमन साहू के हथियार की तरह काम करता था कुख्यात अपराधी मयंक सिंह, जानें कैसे हुई थी दोनों की पहचान
कुख्यात अपराधी मयंक सिंह ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. साथ ही अमन और लॉरेंस से पहचान की भी जानकारी दी.
Published : October 3, 2025 at 2:57 PM IST
रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह से एटीएस की टीम रिमांड पर लेकर दो बार पूछताछ कर चुकी है. रिमांड की अवधि में मयंक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मयंक का कुख्यात अमन साहू (अब मृत) गैंग से जुड़ना और उसके लिए हथियार बनकर काम करना.
विदेश से मयंक करता था एक्सटॉर्शन कॉल
यह सभी को पता है कि झारखंड के आधा दर्जन से अधिक संगठित आपराधिक गिरोह की काली कमाई का प्रमुख जरिया एक्सटॉर्शन मनी है. बड़े-बड़े कारोबारियों को फोन कर के धमकाना और उनके कारोबारी ठिकानों पर फायरिंग करवाना ये सभी एक्सटॉर्शन मनी कमाने के तरीके हैं.
राज्य के अंदर रहकर जब कोई अपराधी किसी व्यापारी को धमकाने के लिए कॉल करता तो वह पुलिस के टेक्निकल सेल के निशाने पर आ जाता. ऐसे में सबसे पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू (अब मृत)ने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो देश से बाहर जाकर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने का काम कर सके. 2020 के करीब अमन साहू का संपर्क बिहार के कुछ बड़े अपराधियों के साथ हो ही चुका था, लेकिन वह जल्द ही इंटरनेशनल अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़ गया.
अमन साहू से कैसे हुई थी मयंक की पहचान
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि बिहार के कुछ बड़े अपराधियों ने ही मयंक को अमन साहू से मिलवाया था. इसके बाद यह तय हुआ कि अमन साहू मलेशिया और दुबई जैसे जगहों पर रहेगा और वहीं से गैंग के लिए एक्सटॉर्शन कॉल करेगा.
अमन साहू के संपर्क में आने के बाद और लॉरेंस से निर्देश मिलने के बाद मयंक सिंह मलेशिया शिफ्ट हो गया और वहीं से शुरू हुई झारखंड में इंटरनेशनल नंबरों से एक्सटॉर्शन कॉल की. मयंक सिंह के बाद झारखंड में सक्रिय प्रिंस खान जैसे कई गिरोह विदेश में बैठकर इंटरनेशनल सिम कार्ड का प्रयोग रंगदारी मांगने के लिए करने लगे. ऐसे कॉल को ट्रेस करना मुश्किल होता है, नतीजा रंगदारी वाले कॉल्स पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल होता है. आज भी पुलिस के सामने इंटरनेशनल कॉल एक बड़ी चुनौती है.
टेक्निकली स्ट्रांग हुए गैंग्स
एक जमाना था जब कोई भी अपराधी अगर फोन के जरिए धमकी या फिर रंगदारी मांगने के लिए कॉल किया करता था तो वह तुरंत धर दबोचा जाता था, क्योंकि वह लोकल सिम कार्ड का प्रयोग किया करता था, लेकिन अमन साहू ने मयंक के जरिए एक्सटॉर्शन कॉल का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया. इसी के बाद झारखंड जैसे राज्य में बड़े अपराधियों की पहुंच इंटरनेशनल स्तर तक हो गई है. जिसका वे भरपूर फायदा उठा रहे हैं.
इंटरनेट की दुनिया का तेजी से हुआ विकास अपराधियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया, लेकिन यही मौका पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है. झारखंड का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां बड़े गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी नहीं मांगी जा रही है. झारखंड के कुछ गैंग्स अभी भी इंटरनेशनल सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं. जिसकी वजह से पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती है.
दो तरह से हो रहा इंटरनेशनल सिम का प्रयोग
जानकार बताते हैं कि बड़े गिरोह के अपराधी विदेश से जुड़े अपने गुर्गों से विदेशी सिम एक्टिव करवा कर भारत लाते हैं, फिर उससे रंगदारी मांगते हैं. जबकि कुछ गैंग्स ने बकायदा विदेश में अपने गुर्गों को ही बैठा रखा है, जो वहीं से अपने आका के आदेश पर रंगदारी के लिए कॉल्स करते हैं.
आधा दर्जन विदेश बैठे हैं, एक हुआ गिरफ्तार
विदेश से अपने गैंग का संचालन कर रहे बड़े अपराधियों में मयंक सिंह की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के सहयोग से अजरबैजान से हुई है. जिसके बाद उसे भारत लाया गया. मयंक सिंह भले ही अब झारखंड के जेल में बंद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का धंधा अभी भी बंद नहीं हुआ है. झारखंड का कुख्यात प्रिंस खान सहित आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी विदेश में बैठकर इंटरनेशनल कॉल के जरिए झारखंड के कारोबारियों को धमका रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी अभी भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है.
जांच जारी, पाक कनेक्शन का मिला है इनपुट
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉल करने वाले अन्य अपराधियों के मन में मयंक की गिरफ्तारी के बाद खौफ उत्पन्न हुआ है. अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार के अपराधियों के द्वारा मयंक सिंह को अमन साहू गैंग से जोड़ा गया था. अमन साहू ने मयंक का इस्तेमाल विदेश में रहकर एक्सटॉर्शन कॉल करवाने के साथ-साथ कई अन्य गंभीर अपराधों में किया था.
मयंक सिंह ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं. जिसके आधार पर यह पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विदेश से हथियार मंगवाते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं. उस हथियार को विभिन्न माध्यमों से भारत में पंजाब के रास्ते पहुंचाते हैं. जिसके बाद वही हथियार झारखंड के अपराधियों तक भी पहुंचते हैं. डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तान नेटवर्क के हथियार कनेक्शन को लेकर भी कई बिंदुओं पर जांच चल रही है. जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी.
