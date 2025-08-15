ETV Bharat / state

पीएम मोदी के डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा पर बोले झारखंड विधानसभा के स्पीकर, देश की आंतरिक सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व - SPEAKER RABINDRANATH MAHATO

झारखंड विधानसभा स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने पीएम के डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है.

Jharkhand Assembly Speaker On PM
झारखंड विधानसभा स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 15, 2025 at 5:05 PM IST

रांची: 79वां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के क्रम में देश के कई इलाकों और खासकर सीमावर्ती इलाकों में हुई "आबादी असंतुलन" पर चिंता जताते हुए 'डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने की बात कही है. पीएम मोदी का 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' को लेकर आज लाल किले के प्राचीर से दिए गए बयान पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने प्रतिक्रिया दी है.

देश की आंतरिक सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्वः स्पीकर

झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि "अगर इस तरह की कोई शंका देश के परिप्रेक्ष्य में आता है , चाहे वो संथाल परगना की शंका हो या हाल के दिनों में कश्मीर में घटी आतंकी घटना से जुड़ी शंका हो. देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना केंद्र की सरकार का दायित्व है और वह जरूरत के हिसाब से अपनी कमेटी बना सकते हैं".

बयान देते झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

22 से 28 अगस्त तक मानसून सत्र

एक सवाल के जवाब में स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने बताया कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के शेष दिवस 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आहूत होगा.उन्होंने कहा कि पूर्व में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र प्रस्तावित था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से सत्र 4 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. उसी सत्र के शेष कार्यदिवस अब 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच आहूत होंगे.उन्होंने कहा कि इस दौरान जो काम बचे हुए थे उसे पूरा करना है.

