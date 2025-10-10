68वां राष्ट्रमंडल संघ का सम्मेलनः स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने किया संबोधित
68वां राष्ट्रमंडल संघ के सम्मेलन को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया.
Published : October 10, 2025 at 11:14 PM IST
रांचीः 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन इन दिनों बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हो रहा है. 05 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड से विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के नेतृत्व में शिष्टमंडल भाग ले रही है.
इस दौरान आज शुक्रवार को प्लेनरी सत्र के अंतिम कार्यशाला में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, झारखंड से सम्मेलन में भाग ले रहे सदस्य नवीन जायसवाल और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पार्लियामेंट्रियन भी उपस्थित रहे.
इस मौके पर झारखंड विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने राष्ट्रीय संसद बनाम प्रांतीय, प्रादेशिक और विकेंद्रीकृत विधान-शक्ति के पृथक्करण की रक्षा और संरक्षण विषय पर विभिन्न देशों के राजनयिकों को संबोधित किया. इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ता को हमेशा जवाबदेही और नैतिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए.
उन्होंने मोंटेस्क्यू के विचारों को उल्लेखित करते हुए कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के अपने सिद्धांत में जिसे संहिताबद्ध किया. भारत के प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही निहित थाः कि स्थिरता तभी आती है जब अधिकार विभाजित और सामंजस्यपूर्ण होता है, न कि केंद्रित हों.
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस संतुलन को उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ समझाया है. उन्होंने "संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होता है, केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही" यह योजना न केवल राष्ट्रीय एकता की रक्षा करती है, बल्कि प्रांतीय स्वायत्तता को भी पोषित करती है. यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत में लोकतंत्र उतना ही विविध है जितना कि यह लोगों की सेवा करता है. राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाएं सर्वोच्चता के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं; वे लोकतंत्र के पूरक स्तंभ हैं. प्रत्येक का अपना जनादेश होता है, लेकिन वे मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन के हर स्तर पर लोगों की आवाज सुनी जाए.
विधानसभाध्यक्ष के जिम्मेदारी पूर्ण अनुभव से कराया अवगत
इस मौके पर विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने जिम्मेदारी पूर्ण अनुभव को साझा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत इस बात में नहीं है कि किसी संस्थान के पास कितनी शक्ति है, बल्कि यह है कि वह कितनी जिम्मेदारी से खुद को अतिक्रमण से रोकता है. भारत में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, मैंने देखा है कि कैसे यह संतुलन लोगों को सशक्त बनाता है.
हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में, एक दूरदराज के गांव में किसान की आवाज, एक औद्योगिक शहर में युवाओं की आकांक्षाएं और हमारे जंगलों में स्वदेशी समुदायों की चिंताओं को विधायी प्रक्रिया में जगह मिलनी चाहिए. यह तभी संभव है जब राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाएं एक-दूसरे के पूरक हों-राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने वाली संसद और स्थानीय पहचान और आकांक्षाओं का पोषण करने वाली प्रांतीय विधानसभाएं.
उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आइए हम अपनी संस्थाओं की पवित्रता को बनाए रखने, संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हों. ऐसा करके हम केवल कानूनी सिद्धांतों का बचाव नहीं कर रहे हैं; हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव को सुरक्षित कर रहे हैं.
