68वां राष्ट्रमंडल संघ का सम्मेलनः स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने किया संबोधित

रांचीः 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन इन दिनों बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हो रहा है. 05 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड से विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के नेतृत्व में शिष्टमंडल भाग ले रही है.

इस दौरान आज शुक्रवार को प्लेनरी सत्र के अंतिम कार्यशाला में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, झारखंड से सम्मेलन में भाग ले रहे सदस्य नवीन जायसवाल और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पार्लियामेंट्रियन भी उपस्थित रहे.

इस मौके पर झारखंड विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने राष्ट्रीय संसद बनाम प्रांतीय, प्रादेशिक और विकेंद्रीकृत विधान-शक्ति के पृथक्करण की रक्षा और संरक्षण विषय पर विभिन्न देशों के राजनयिकों को संबोधित किया. इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ता को हमेशा जवाबदेही और नैतिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए.

उन्होंने मोंटेस्क्यू के विचारों को उल्लेखित करते हुए कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के अपने सिद्धांत में जिसे संहिताबद्ध किया. भारत के प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही निहित थाः कि स्थिरता तभी आती है जब अधिकार विभाजित और सामंजस्यपूर्ण होता है, न कि केंद्रित हों.

उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस संतुलन को उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ समझाया है. उन्होंने "संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होता है, केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही" यह योजना न केवल राष्ट्रीय एकता की रक्षा करती है, बल्कि प्रांतीय स्वायत्तता को भी पोषित करती है. यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत में लोकतंत्र उतना ही विविध है जितना कि यह लोगों की सेवा करता है. राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाएं सर्वोच्चता के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं; वे लोकतंत्र के पूरक स्तंभ हैं. प्रत्येक का अपना जनादेश होता है, लेकिन वे मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन के हर स्तर पर लोगों की आवाज सुनी जाए.

