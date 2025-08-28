रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है. इस फैसले से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा.

मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए इस प्रस्ताव को मंत्री दीपक बिरुआ ने सभा पटल पर रखा. हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता के तौर पर दो और नाम जोड़ने की सलाह दी.

मंत्री दीपक बिरुआ ने रखा प्रस्ताव

मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि दिशोम गुरु को झारखंड आंदोलन का जननायक बताते हुए आदिवासी, मूलवासी, किसान, शोषित वर्ग के अधिकारों, मान और स्वाभिमान की रक्षा और अलग राज्य की लड़ाई के निर्माण में संपूर्ण जीवन लगा दिया. उनका जीवन सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनआकांक्षाओं की पूर्ति में ऐतिहासिक महत्व रखता है.

मंत्री ने आगे कहा कि वह एक विचार और आंदोलन थे. उनके अथक संघर्ष और त्याग से हमे एक नया राज्य और नई पहचान मिली. ऐसे जननायक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देना सच्ची श्रद्धांजलि होगी. पिछले मानसून सत्र के दौरान 4 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया था.

बाबूलाल मरांडी ने सुझाए दो और नाम

इस प्रस्ताव पर बाबूलाल मरांडी ने दो और नाम जोड़ने से सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो संकल्प लाया गया है, हमारी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है. उन्होंने इस संकल्प में एक बात जोड़ने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सभी मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं.

लिहाजा, ना सिर्फ झारखंड की जनता बल्कि पूरा देश जानता है कि झारखंड आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा थे. दूसरा नाम है बिनोद बिहारी महतो का. लिहाजा, इस पारित संकल्प में दो नाम और जोड़े जाने चाहिए.

अबतक किसी भी आदिवासी को नहीं मिला है भारत रत्न

शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के अनुरोध से जुड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने पर संसदीय कार्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पारित प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख हो कि आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है. आजादी के 78 वर्ष बाद आजतक किसी भी एक आदिवासी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है.

इस प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी एक सुझाव पेश किया. उन्होंने कहा कि विधानसभा कैंपस में शिबू सोरेन के साथ-साथ शहीद सिदो-कान्हू और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए.

