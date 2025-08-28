ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: आखिरी दिन छाया रहा सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स टू जमीन विवाद

मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में रिम्स 2 और सूर्या हांसदा एनकाउंटर को बीजेपी विधायकों ने अपनी आवाज उठाई.

Jharkhand Assembly Monsoon Session
प्रदर्शन करते बीजेपी विधायक (ईटीवी भारत)
Published : August 28, 2025

रांची: मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष सरकार पर सूर्या हांसदा और नगड़ी रिम्स टू जमीन को लेकर दवाब बनाता रहा. सदन के अंदर और बाहर बीजेपी के विधायक नारेबाजी करते दिखे.

मानसून सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की. बीजेपी नेता हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा परिसर में सरकार विरोधी नारा लगा रहे. इस दौरान बीजेपी विधायक काफी आक्रोशित दिखे.

बाबूलाल मरांडी और नीरा यादव का बयान (ईटीवी भारत)

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्या हांसदा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सरकार इसे एनकाउंटर बता रही है. उन्होंने कहा कि हमने इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए सदन में मांग रखी है. उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड के लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई करे लेकिन सरकार इस बात को अनसुना कर रही है. इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं.

नगड़ी रिम्स टू जमीन मामले में 85 लोगों के खिलाफ दर्ज केस हो वापस- बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने नगड़ी रिम्स टू जमीन को लेकर चल रहे आंदोलन में 85 लोगों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि नगड़ी में आदिवासियों की जमीन पर सरकार की कुदृष्टि आज से नहीं पहले से है. 1956-57 में जब बिहार सरकार थी तब कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने का प्रयास किया गया था. उस वक्त वहां के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा. जमीन देख कर उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जोतो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2012 में उस समय आईआईएम और ट्रिपल आईटी के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया. लोगों के उपर केस हुए लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ी. आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में उस वक्त झारखंड के दिशोम गुरु भी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था कि खेतों पर हल चलानी चाहिए तब कहीं जमीन बची. आज फिर से रिम्स टू के नाम पर उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस जमीन को लेकर पिछले दिनों 24 तारीख को वहां के किसान खेत में उतरे तो सरकार ने लाठी, डंडे, आंसू गैस चलाए. इसके बाद भी वहां जा करके लोगों ने खेत जोता. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में 85 लोगों के उपर केस किया है. इसलिए वे सरकार से लगातार कह रहे हैं कि सभी लोग और मंत्री वहां जाकर देखें की वास्तव में वह जमीन खेती की है.

बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा से पारित विश्वविद्यालय बिल का विरोध करते हुए कहा कि गुजरात और झारखंड में अंतर है. यहां स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. विधायक नीरा यादव ने कहा कि सभी को सम्मान देने के बजाय सरकार ऐसा निर्णय लेती है, जिससे विवाद खड़ा होता है. पिछले दिनों श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदला गया. उसके बाद अटल क्लीनिक का नाम बदल देना यह महापुरुषों का अपमान है.

