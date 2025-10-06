ETV Bharat / state

झारखंड-बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार, चर्चित उदय साहू हत्याकांड का है मुख्य आरोपी

हजारीबाग पुलिस एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को शिकंजे में लिया है.

Jharkhand and Bihar most wanted criminal arrested by police in Hazaribag
हजारीबाग पुलिस के शिकंजे में अपराधी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 6:15 PM IST

हजारीबागः जिला पुलिस ने हार्डकोर अपराधी मोहम्मद दानिश इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है. हजारीबाग के बहुचर्चित उदय साहू हत्याकांड में यह मुख्य आरोपी है. इसकी गिरफ्तारी नगवां टोल प्लाजा के आसपास हुई है.

झारखंड बिहार के कई जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद दानिश इकबाल को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बिहार सरकार ने इसके ऊपर 50 हजार रुपया इनाम रखा था. जो झारखंड के हजारीबाग, चतरा बिहार के गया, औरंगाबाद जिला में सक्रिय अपराधी उत्तम यादव, शक्ति गिरी उर्फ साइको टाइगर, फोटो खान आदि के साथ मिलकर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण और गोली कांड जैसा जघन्य अपराध करता था. हजारीबाग के बहुत चर्चित उदय साहू हत्याकांड में भी यह संलिप्त था.

जानकारी देते हजारीबाग एसपी (ETV Bharat)

हजारीबाग पुलिस को सूचना मिली थी कि नगवा हवाई अड्डा के पास संदिग्ध आने वाला है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया. जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहम्मद दानिश इकबाल बताया. इसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड फर्जी पैन कार्ड, 4 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, एक राउटर, एक नोटबुक समेत कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद किया गया है. इसके ऊपर कुल 8 मामले अलग-अलग थाने में दर्ज हैं.

Jharkhand and Bihar most wanted criminal arrested by police in Hazaribag
अपराधी के पास से बरामद सामग्री (ETV Bharat)

इस आपराधिक गिरोह ने दिसंबर 2024 में हजारीबाग में उदय साव को गोली मारकर हत्या की थी. बिहार के गया जिला के आमस में अनवर अली हत्याकांड में भी संलिप्त था. गुरुवा थाना क्षेत्र में भारत माला प्रोजेक्ट का कैंप में मजदूरों के साथ मारपीट कर गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था. इसी वर्ष 4 जनवरी 2025 को डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को जान करने के नीयत से उनकी क्लिनिक पर बम फेंका था. हजारीबाग के लोहसिंघना थाना, आमस थाना, गुरुवा थाना, शेरघाटी थाना में अलग-अलग पांच मामले दर्ज हैं.

