गुमला: भूटान में होने वाली सैफ अंडर-17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड से सात प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है. इनमें गुमला जिले की पांच, रांची और हजारीबाग से एक-एक खिलाड़ी शामिल हैं.

चयनित खिलाड़ियों में ये हैं शामिल

गुमला आवासीय सेंटर से चयनित खिलाड़ियों में सूरजमुनि कुमारी, एलिजाबेथ लकड़ा, अनीता डुंगडुंग, विनीता हीरो और बीना कुमारी हैं. हजारीबाग आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र से अनुष्का कुमारी और स्टार वॉरियर्स रांची से दिव्यानी लिंडा का चयन हुआ है. 20 से 31 अगस्त तक भूटान में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सभी खिलाड़ी वर्तमान में बेंगलुरु में हैं.

गुमला सेंटर की कोच वीणा केरकेट्टा के अनुसार “सभी खिलाड़ी किसान परिवारों से हैं और संत पैट्रिक हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं.”

सुब्रतो कप प्रतियोगिता में भी रहा है शानदार प्रदर्शन

गुमला जिले की बसिया की रहने वालीं अनीता डुंगडुंग ने 2022 और 2023 में सुब्रतो मुखर्जी कप प्रतियोगिता में लगातार दो बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. साथ ही सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है. वहीं बानो की विनीता हीरो भी सुब्रतो मुखर्जी कप प्रतियोगिता 2022-23 में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं.

वहीं गुमला के बसिया प्रखंड के ग्राम मरला निवासी एलिजाबेथ लकड़ा 2022 और 2023 में सुब्रतो मुखर्जी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं. साथ ही 2024 SAFF अंडर-16 वीमेंस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. 2021 से आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला में प्रशिक्षणरत हैं. एलिजाबेथ गुमला के St. Patrick's School में 10वीं की छात्रा हैं.

वहीं सोनाहातु प्रखंड के गुच्चिड़ी गांव के रहने वाले रणजीत सिंह मुंडा की पुत्री वीणा कुमारी 2022 एवं 2023 में सुब्रतो मुखर्जी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं. साथ ही 2024 के Dream 11 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल. वीणा 2021 से आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला में प्रशिक्षणरत हैं.

पांचों खिलाड़ी गुमला से ले रहीं फुटबॉल का प्रशिक्षण

वहीं गुमला के बिशनपुर प्रखंड के ग्राम सानिया निवासी महावीर उरांव की पुत्री सूरजमुनि कुमारी 2020 से आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला में प्रशिक्षणरत हैं. सूरजमुनि लगातार दो बार 2022 और 2023 में सुब्रतो कप प्रतियोगिता में चैंपियन रही हैं, 2024 में अंतरराष्ट्रीय SAFF अंडर-16 वीमेंस में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं. सूरजमुनि गुमला के St. Patrick's School में कक्षा 11वीं की छात्रा हैं. पांचों खिलाड़ी 2019 से गुमला के आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही हैं.

