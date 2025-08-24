झांसी : रुपयों के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद प्रेमिका के बुलावे पर मिलने गए युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक के परिजनों ने महिला, उसके बेटे और कुछ दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कह रही है.





बताया गया कि मध्य प्रदेश जिला दतिया के उन्नाव बालाजी के ग्राम गुर्जरा निवासी महिपाल अहिरवार (37) झांसी में लोडिंग गाड़ी चलाता था. उसने झांसी में सीपरी बाजार के लहर इनक्लेव के पास एक कमरा ले रखा था. महिपाल के भाई बबलू अहिरवार के मुताबिक 3 साल पहले महिपाल की जान पहचान वहीं एक महिला से हो गई थी. महिला के पति की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके एक बेटा था. इसके बाद दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. महिपाल की पत्नी मुखी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं. महिला ने एक साल पहले महिपाल से एक लाख 40 हजार रुपये उधार लिए थे.

बीते दिनों महिपाल का बेटा बीमार हुआ तो उसने महिला से अपने पैसे वापस मांगे थे. जिस पर दोनों के बीच में विवाद हो गया था. इसके बाद महिला और उसके बेटे ने रेलवे स्टेशन के पास बुलाया और मारपीट की. महिला ने ही महिपाल को अस्पताल में भर्ती कराया था. मामला संदिग्ध लगने पर डॉक्टर ने पुलिस बुला ली. इसी बीच महिपाल की पत्नी मुखी मेडिकल कॉलिज पहुंची तो वहां पर महिला से नोक-झोंक भी हुई. हालांकि इसके बाद महिला फरार हो गई. इसके पहले घटना की जानकारी गुरुवार को महिपाल ने अपनी पत्नी मुखी को दी थी. उसकी काॅल रिकॉर्डिंग भी है.

महिपाल की पत्नी मुखी के भाई घनश्याम दास ने आरोप लगाया कि महिपाल की हत्या गला घोंटकर की गई. उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था. इस सम्बन्ध में चौकी प्रभारी लहर गिर्द आनंद कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम में शरीर में अंदरूनी चोट के निशान मिले हैं. उसकी कई पसलियां भी टूटी हुई हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई की पुष्टि हुई है. मामला पैसों के लेनदेन का था. परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

