सहेली किशोरी से बिछड़ने के गम में महिला उफनाती नदी में कूदी, जांबाज सिपाही ने बचाई जान - SUICIDE ATTEMPT

झांसी : मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अजीब घटना देखने को मिली. किशोरी (17) दोस्त से बिछड़ने के गम में एक महिला (35) ने उफनाती सूखनई नदी में कूद गई. हालांकि वहां पहुंचे एक जांबाज सिपाही ने महिला की जान बचा ली. बताया जा रहा कि महिला को किशोरी को बेहद लगाव है और उसके बिछड़ने के सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. हालांकि महिला की हालत ठीक बताई जा रही है.

मामला मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. यहां रहने वाली सुधा राय दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करती थी. इसी बीच मऊरानीपुर क्षेत्र की एक किशोरी भी वहां काम के सिलसिले में दिल्ली पहुंच गई. जहां उसकी मुलाकात सुधा से हुई. एक ही जिला और क्षेत्र होने के नाते दोनों में जल्दी ही जान पहचान हो गई. इसके बाद दोनों साथ रहने लगीं. करीब एक साल तक दोनों साथ रहीं. छह महीन पहले किशोरी और सुधा मऊरानीपुर आ गईं और किराए के मकान में रहने लगीं. यहीं दोनों एक साथ काम भी करती थीं. इस बात की जानकारी किशोरी के परिवार को नहीं थी, लेकिन किसी ने किशोरी के यहां होने की खबर उसके परिजनों को जानकारी दे दी. इस पर गुरुवार देर शाम परिजन किशोरी को घर ले जाने को लेकर सुधा से बहस करने लगे, लेकिन सुधा किशोरी को भेजने के लिए तैयार नहीं थी. इसी नाराज सुधा ने सूखनई नदी में छलांग दी. सूचना पर पहुंचे सिपाही धीरेंद्र ने सुधा को सुरक्षित नदी से निकाल लिया.

सीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार रात 8 बजे मऊरानीपुर निवासी एक महिला के नदी में कूदने की सूचना मिली थी. सूचना मऊरानीपुर थाने ड्यूटी कर रहे सिपाही धीरेंद्र मौके पर पहुंचा था. धीरेंद्र से साहस का परिचय देते हुए नदी में डूब रही महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया था. महिला को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां कुछ समय मेडिकल परीक्षण के बाद उसे घर भेज दिया गया था. जांबाज सिपाही धीरेंद्र की बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देने की संस्तुति एसएसपी की ओर से की गई है.