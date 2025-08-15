ETV Bharat / state

जंग-ए-आजादी में अनकहा-अनसुना योगदान ; पढ़ें, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडेय और 200 पठान अंगरक्षकों की अनोखी दास्तां

पढ़िए, भारत की आजाद में झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडेय और 200 पठान अंगरक्षकों के अमिट योगदान पर ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

झांसी का गौरव ; रानी लक्ष्मीबाई.
झांसी का गौरव ; रानी लक्ष्मीबाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025

Updated : August 15, 2025 at 11:23 AM IST

5 Min Read

झांसी : देश की आजादी का जश्न झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम न लिए बिना अधूरा ही कहा जाएगा. अग्रेजों से विद्रोह और लोहा लेने वालों में सबसे पहला जिक्र झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का ही होता है. रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वालों में उनके 200 पठान अंगरक्षकों का जिक्र इतिहास में दर्ज हैं. क्रांतिकारी मंगल पांडेय भी रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचे थे. आजादी के संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी.

जंगे आजादी में अनकहा अनसुना योगदान. देखें ईटीवी भारत की खास खबरयय (Video Credit : ETV Bharat)

रानी लक्ष्मीबाई ने उस दौर में अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे, जब युद्ध सिर्फ पुरुषों के सहारे ही लड़े जाने की परंपरा थी. उस दौर में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कौशल की मिसाल कायम की जो अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. रानी झांसी के विद्रोह में उनके सबसे वफादर माने जाने वाले 2 सौ पठान अंगरक्षक अंत समय तक साथ रहे. जिसमें महान तोपची गौस मोहम्मद खां, खुदा बख़्श बशारत अली खां, नबाव अली बहादुर खां, मुख्य रहे. देश की आजादी का बिगुल फूंकने के अगवा मंगल पांडे ने 13 फिरंगियों को मौत के घाट उतारने के बाद साथियों के साथ रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचे थे.

रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की शादी.
रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की शादी.

जानें कैसे पड़े मणिकर्णिका, मनु, छबीली और रानी लक्ष्मीबाई नाम

बुंदेलखंड के वरिष्ठ इतिहासकार हरगोविंद कुशवाह के अनुसार काशी में 19 नवंबर 1828 को जन्म लेने वाली मणिकर्णिका (रानी लक्ष्मीबाई) के पिता मोरोपंत तांबे और मां भागीरथी बाई थीं. बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका नाम से पुकारा जाता था. इसके बाद उनको प्यार से ‘मनु’ के नाम से पुकारा जाने लगा. उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठी थे और पेशवा बाजीराव के दरबारी थे. बचपन में ही मनु के सिर से मां का साया उठ जाने के बाद उनका शुरुआती पालन पोषण दासियों के द्वारा हुआ. इसके बाद पिता मोरोपंत मनु के साथ बिठूर आकर बस गए. यहां बाजीराव द्वितीय ने मनु का नाम छबीली रख दिया. यहीं छबीली ने तलवारबाजी और पहलवानी के दांव पेंच सीखे.

अंग्रेज कमांडर ने रानी लक्ष्मीबाई को किया सैल्यूट.
अंग्रेज कमांडर ने रानी लक्ष्मीबाई को किया सैल्यूट.

राजा गंगाधर राव से मिली मनु की कुंडली

झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी के देहांत के बाद उनकी दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश हो रही थी. इसी बीच मनु की कुंडली राजा गंगाधर राव से मिल गई. 1942 में छबीली मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से गणेश मंदिर में हुआ. यहीं से मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं. शादी के 9 साल बाद 1951 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने बाद ही बेटे की मौत हो गई. इस गम में पूरा राज महल शोक में डूब गया. 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया. इसी दौरान उन्हें दत्तक पुत्र (दामोदर दास) गोद लेने की सलाह दी गई. पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवम्बर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र का नाम सामने आने पर अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद अंग्रेजों ने रानी और झांसी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. झांसी के खजाने को जब्त कर लिया और रानी को पेंशन के तौर पर महीने के मात्र 5 सौ रुपये दिए जाने लगे. जिस कारण रानी को पहली बार किला छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा.

रानी लक्ष्मीबाई की नारी सेना.
रानी लक्ष्मीबाई की नारी सेना.
आजादी में रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे का योगदान.
आजादी में रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे का योगदान.

निर्णायक युद्ध में रानी ने छुड़ाए अंग्रेजों के पसीने

इतिहासकार हरगोविंद कुशवाह बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किले पर कब्जा करने पर अंग्रेज बौखला गए और अंग्रेज कमांडर ह्यूरोज ने झांसी के किले पर हमला कर दिया. इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने भरोसेमंद 2 सौ पठान अंगरक्षकों के साथ अंग्रेजों से लोहा लेने का निर्णय लिया. 18 जून 1857 झांसी के निर्णायक युद्ध में रानी अपनी नारी सेना और पठान अंगरक्षकों के साथ किले से बाहर निकलीं और अंग्रेजों का बहादुरी से मुकाबला किया. रानी ने अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को बांध रखा. अपने सरदारों के आग्रह पर रानी आगे बढ़ीं और चिरगांव होती हुई कालपी पहुंचीं. जहां अंग्रेजी सेना पर जीत हासिल की. इसके बाद रानी ग्वालियर पहुंचीं, जहां किले, खजाने पर कब्जा कर लिया. इसके बाद कमांडर ह्यूरोज भी सेना के साथ रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर पहुंच गया. ग्वालियर के युद्ध में कमांडर ह्यूरोज की गोली से रानी घायल हो गईं और वीरगति को प्राप्त हुईं. जिसके बाद पठान अंगरक्षक नवाब अली बहादुर खां रानी का पार्थिव शरीर लेकर उनके बचपन के मित्र बालकदास की कुटिया में पहुंचा. जहां बालकदास और अंगरक्षक नवाब अली बहादुर खां ने रानी का अंतिम संस्कार किया.

Last Updated : August 15, 2025 at 11:23 AM IST

