महिला के शव से मंगलसूत्र चोरी करने के आरोप में वार्डबॉय सस्पेंड, स्वीपर की सेवाएं खत्म

झांसी: महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को एक महिला के शव से सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया. परिजनों ने वार्डबॉय और महिला स्वीपर पर मंगलसूत्र चोरी करने का आरोप लगाकर हंगामा किया. इसके बाद मंगलसूत्र मिल भी गया. वहीं, अस्पताल प्रशासन ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए वार्डबॉय को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, आरोपी महिला स्वीपर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है.

मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहुर ने बताया कि झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सैंयर गांव की रहने वाली समीक्षा यादव (28) पत्नी आनंद यादव ने शुक्रवार को पारिवारिक कलह के चलते जान दे दी थी. इसके बाद महिला के परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे थे. जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.



उन्होंने बताया कि महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप का लगाया. रोते बिलखते परिजन जैसी ही शव से दूर हुए तो आरोप है कि महिला स्वीपर सुधा ने शव के गले से सोने का मंगलसूत्र निकालकर गद्दे के नीचे छिपा दिया. कुछ देर बाद जैसे ही परिजन महिला के शव के पास पहुंचे को गले से उसका मंगलसूत्र गायब था. इसको लेकर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. हंगामा होते देख वहां मौजूद इमरजेंसी इंचार्ज सलीम कुरैशी भी पहुंच गए. जांच के बाद मंगलसूत्र गद्दे के नीचे से मिली. महिला स्वीपर ने पूछताछ में बताया कि उसको शव के गले से मंगलसूत्र निकालने के लिए वार्डबॉय अजय ने कहा था.