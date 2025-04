ETV Bharat / state

झांसी में पति को पत्नी पर शक; बोला-मुझे नीले ड्रम में डाल देगी पत्नी, घर पर भेजी पुलिस, पार्षद संग मिली महिला - HUSBAND WIFE DISPUTE

पति ने रात में अपने घर भेजी पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 10, 2025 at 8:35 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 11:12 AM IST 3 Min Read

झांसी: यूपी के झांसी में एक पति ने अपनी पत्नी से खुद की जान को खतरा बताया है. ये बात उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कही है. वीडियो में युवक कह रहा है कि उसकी पत्नी अवैध संबंध है. वो कई बार उसे मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी घटना करने की धमकी दे चुकी है. बार-बार वह उसे और उसके बेटे को नीले ड्रम में डालने की बात कहती है. युवक पवन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा कर्मी है और महोबा जिला अस्पताल में तैनात है. उसकी पत्नी जीजीआईसी मऊरानीपुर में क्लर्क है. दोनों काफी समय से विवाद के चलते एक दूसरे से अलग रहते हैं. उनका एक छह साल का एक बच्चा भी है. झांसी में पति-पत्नी के विवाद की कहानी का वायरल वीडियो. (Video Credit; Jhansi Police) पति पवन ने अपनी कहानी वायरल वीडियो में कही है. उसका कहना है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे से नजायज संबंध रखती है. जिसका मैंने कई बार विरोध किया तो वह मुझे फंसाने की धमकी देती रहती थी. पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर मेरी और बच्चे की हत्या करके ड्रम में दफना देने वाली घटना को अंजाम दे सकती है. मेरा प्रशासन से निवेदन है कि मेरी पत्नी और उसके प्रेमी पर कार्रवाई की जाए.

पवन ने बताया कि मैंने मंगलवार की रात अपने बच्चे से वीडियो कॉल पर बात करनी चाही तो पत्नी ने कॉल उठाई और मेरे बच्चे का चेहरा दिखाया. उसी समय मुझे आभास हुआ कि पत्नी के साथ कोई व्यक्ति है. इस पर मैंने घर पर पुलिस भेज दी. जब पुलिस पहुंची तो घर के अंदर पार्षद मिला. जब मोहल्ले के लोग वीडियो बना रहे थे तब पार्षद ने लोगों के साथ पुलिस को भी धमकाने का प्रयास किया. वह मऊरानीपुर नगर पालिका का पार्षद है. फिर पुलिस उसे पकड़ कर थाने ले आई. पत्नी के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया. पवन का कहना है कि पत्नी को जिसके साथ रहना है वह रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अब मुझे धमकी दे रही है कि जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है. अगर मैं साथ रहने का प्रयास करता भी हूं, तो कल को मेरी भी बॉडी ड्रम में मिलेगी. मामले में सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है. पता चला कि वह मऊरानीपुर का है, जिसमें एक युवक महिला के घर से निकलता दिखाई दे रहा है. पुलिस पकड़कर उसे थाने लेकर आई थी. तब महिला ने लिख कर दिया था कि मेरे पेट में दर्द था. दवा के लिए इसे बुलाया था. अभी तक किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ेंः यूपी में फिर प्यार की जीत; संतकबीरनगर के बाद अब फर्रुखाबाद के युवक ने पत्नी की प्रेमी से कराई शादी

