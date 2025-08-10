झांसी : प्रेमी और प्रेमिका की हत्या कर शव को फेंक दिया गया. प्रेमी की हत्या 2 दिन पहले हुई थी. आज सुबह प्रेमिका की भी लाश मिली. प्रेमिका के भाई पर दोनों की हत्या का आरोप लगा है. आरोपी फरार है. युवक और युवती में एक साल से अफेयर चल रहा था. 7 महीने पहले दोनों घर से भाग गए थे.

युवक के पिता ने बेटे की प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं युवती के पिता ने भी अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. जनवरी में घर से भागने के बाद पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका को बरामद किया था. पुलिस की मौजूदगी में युवक और युवती में कोई संबंध न रखने की बात पर समझौता भी हुआ था.पुलिस युवती के भाई की तलाश कर रही है. ऑनर किलिंग के एंगल पर घटना की जांच की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

युवक के पिता ने युवती के परिवार पर लगाए आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat)

नदी के किनारे मिली थी विशाल की खून से सनी लाश : झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम पथराई निवासी विशाल (19) का प्रेम प्रसंग एक साल से गरौठा इलाके के चंदपुरा गांव निवासली पुत्तों (18) से चल रहा था. दोनों में घंटों फोन पर बातें होती थीं. 7 महीने पहले दोनों घर से भाग गए थे. 8 अगस्त को विशाल की लाश लहचूरा थाना क्षेत्र में नदी किनारे मिली थी. शव खून से सना था. युवक के पिता हल्के राम ने बेटी की प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी.

झांसी पुलिस ने एक्स पर किया ट्वीट. (Photo Credit; Social media)

युवती की हत्या कर पहाड़ी पर फेंका : रविवार सुबह चंद्रपुरा गांव के पास बनी पहाड़ी पर पुत्तों की भी लाश मिली. उसकी भी हत्या की गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. पहले युवक फिर युवती की हत्या से पुलिस की जांच की दिशा भी बदल गई. युवती के पिता पप्पू ने बताया कि मेरी बेटी की मौत हो गई है. मेरे बेटे ने मार दिया. वह विशाल के साथ भाग गई थी. बदनामी के डर से बेटे ने उसकी हत्या कर दी.

समझौते के बावजूद प्रेमी पर साथ ले जाने का दबाव बना रही थी प्रेमिका : युवक के पिता के आरोपों के अनुसार समझौते के बाद विशाल दिल्ली चला गया था. वह वहीं पर काम कर रहा था. पुत्तों उसे फोन कर साथ ले जाने का दबाव बना रही थी. रक्षाबंधन पर विशाल घर आया था. शुक्रवार की सुबह पुत्तों का भाई और प्रकाश प्रजापति नौकरी लगवाने के बहाने विशाल को बुलाकर ले गए थे. इसके अगले दिन विशाल की लाश मिली थी. हल्के राम का कहना है कि पहले विशाल और अब लड़की की लाश मिली है. दोनों को लड़की के घरवालों ने ही मारा है.

इसी पहाड़ी के पास मिली युवती की लाश. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी ग्रामीण बोले-जल्द होगा घटना का खुलासा : एसपी ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 'युवक-युवती के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फोरेंसिक टीम ने जांच की है. घटना में लड़की का भाई संदिग्ध है. वह पुणे में काम करता है. हाल ही वह घर आया था. वारदात के बाद से वह फरार है. युवती एक युवक से प्रेम करती थी. वह उसके साथ चली गई थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा'.

