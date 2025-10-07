ETV Bharat / state

दादा ने गला दबाकर 8 साल के पोते को मार डाला; भूसे में छिपाई लाश, पुलिस के साथ तलाशने का करता रहा नाटक

झांसी के लहचूरा इलाके की घटना, रुपये चुराने के शक में दबाया गला, गांव में फैला दी पोते के लापता होने की अफवाह.

झांसी में दादा ने की पोते की हत्या.
झांसी में दादा ने की पोते की हत्या. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 3:15 PM IST

4 Min Read
झांसी : पैसे चुराने के शक में दादा ने गला दबाकर पोते की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर में रखे भूसे में छिपा दिया. इसके बाद पोते के लापता होने की अफवाह फैला दी. उसने खुद पुलिस को इसकी सूचना भी दी. पुलिस ने परिजनों के साथ खोजबीन शुरू की तो बच्चे का शव बरामद हो गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी दादा ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

मामला झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र गांव चकारा का है. एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि शनिवार की दोपहर गांव निवासी राजेंद्र के बेटे मुकेश (8) के लापता होने की जानकारी मिली थी. पिता ने आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर गए थे. घर पर उनका बेटा मुकेश, दादा सरमन और दादी चंदमुखी ही थे. वह घर लौटे थे तो मुकेश घर पर नहीं था. सरमन ने ही पुलिस को पोते के लापता होने की जानकारी दी थी.

शव मिलने के बावजूद दादा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी : इसके बाद पुलिस परिवार और ग्रामीणों के साथ गांव में मुकेश की तलाश करती रही. इस दौरान सरमन भी उनके साथ पोते को खोजने का नाटक करता रहा. उसने पुलिस को बताया कि वह भी कुछ देर के लिए घर से बाहर गया था. इस दौरान मुकेश लापता हो गया. करीब 8 घंटे की तलाश के बाद शनिवार की रात को ही घर में रखे भूसे के अंदर मुकेश का शव बरामद कर लिया गया. पोते का शव मिलने के बावजूद सरमन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे.

एसपी ने घटना के बारे में बताया. (Video Credit; Police)

पहले बरगलाया फिर कबूला जुर्म : पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद ग्रामीणों से सरमन के बाहर जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बाहर न देखने की जानकारी दी. इससे पुलिस का शक सरमन पर गहरा गया. पुलिस की पूछताछ में वह वह बरगलाता रहा. कहता रहा कि मुकेश उसका पोता था, वह उसकी हत्या कैसे कर सकता है?, बाद में पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया. उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया.

दादा को शक था-पोता पैसा चुराकर मां को देता है : एसपी के अनुसार सरमन ने पुलिस को बताया कि दोपहर के समय चंदमुखी थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई थी. उसे शक था कि मुकेश उसके पैसे चुराकर अपनी मां को दे देता था. इसे लेकर घर में विवाद होता रहता था. उसने इसे लेकर मुकेश को डांटा तो वह पलटकर जवाब देने लगा. इससे गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया. मौत होने के बाद वह घबरा गया. इसके बाद मुकेश की लाश घर में रखे भूसे के अंदर छिपा दिया. इसके बाद घर में मुकेश के लापता होने की अफवाह फैला दी.

लाश ठिकाने लगाने की थी योजना : इसके बाद परिवार और पुलिस के साथ पोते को तलाशने का नाटक भी करता रहा. पुलिस के अनुसार सरमन को लगा था कि लोग मुकेश को तलाश कर थक जाएंगे, इसके बाद मौका मिलने पर वह लाश को ठिकाने लगा देगा. इससे किसी को उस पर हत्या का शक नहीं होगा. हत्या के बाद से पकड़े जाने तक वह पूरी तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था.

एसपी बोले- परिवार में कई दिनों से थी कलह : रविवार को मुकेश के शव का पोस्टमार्टम हुआ. इसमें गला दबाकर मौत होने की पुष्टि हो गई. इसके बाद सोमवार की रात को पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया. एसपी ने बताया कि 10-15 दिन से सरमन के परिवार में कलह थी. परिवार से सरमन को समझाया था. पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करा लिया है.

परिवार का इकलौता बेटा था मुकेश : मुकेश परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी एक बहन है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सरमन की हरकत से परिवार के अलावा गांव के लोग भी हैरान हैं.

