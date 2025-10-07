ETV Bharat / state

दादा ने गला दबाकर 8 साल के पोते को मार डाला; भूसे में छिपाई लाश, पुलिस के साथ तलाशने का करता रहा नाटक

झांसी : पैसे चुराने के शक में दादा ने गला दबाकर पोते की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर में रखे भूसे में छिपा दिया. इसके बाद पोते के लापता होने की अफवाह फैला दी. उसने खुद पुलिस को इसकी सूचना भी दी. पुलिस ने परिजनों के साथ खोजबीन शुरू की तो बच्चे का शव बरामद हो गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी दादा ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

मामला झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र गांव चकारा का है. एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि शनिवार की दोपहर गांव निवासी राजेंद्र के बेटे मुकेश (8) के लापता होने की जानकारी मिली थी. पिता ने आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर गए थे. घर पर उनका बेटा मुकेश, दादा सरमन और दादी चंदमुखी ही थे. वह घर लौटे थे तो मुकेश घर पर नहीं था. सरमन ने ही पुलिस को पोते के लापता होने की जानकारी दी थी.

शव मिलने के बावजूद दादा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी : इसके बाद पुलिस परिवार और ग्रामीणों के साथ गांव में मुकेश की तलाश करती रही. इस दौरान सरमन भी उनके साथ पोते को खोजने का नाटक करता रहा. उसने पुलिस को बताया कि वह भी कुछ देर के लिए घर से बाहर गया था. इस दौरान मुकेश लापता हो गया. करीब 8 घंटे की तलाश के बाद शनिवार की रात को ही घर में रखे भूसे के अंदर मुकेश का शव बरामद कर लिया गया. पोते का शव मिलने के बावजूद सरमन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे.

एसपी ने घटना के बारे में बताया. (Video Credit; Police)

पहले बरगलाया फिर कबूला जुर्म : पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद ग्रामीणों से सरमन के बाहर जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बाहर न देखने की जानकारी दी. इससे पुलिस का शक सरमन पर गहरा गया. पुलिस की पूछताछ में वह वह बरगलाता रहा. कहता रहा कि मुकेश उसका पोता था, वह उसकी हत्या कैसे कर सकता है?, बाद में पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया. उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया.