पुलिस देख ताश खेल रहा युवक तालाब में कूदा, मौत, बेटी ने कहा-पुलिसकर्मियों ने पत्थर मार कर डुबाया - DEATH BY DROWNING

झांसी में तालाब किनारे ताश खेल रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाया था. लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और दो सिपाही लाइन हाजिर.

तालाब में डूबने से मौत.
तालाब में डूबने से मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:06 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:25 AM IST

झांसी : बबीना थाना क्षेत्र के खैलार गांव में सोमवार शाम पुलिस की अचानक दस्तक से तालाब किनारे ताश खेल रहे लोगों में भगदड़ मच गई. इस दौरान एक युवक तालाब में कूद गया और डूब गया. गोताखोरों की मदद से युवक का शव मंगलवार सुबह बरामद हो सका. परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से युवक की जान गई है. इस मामले में बीएचईएल चौकी प्रभारी और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

झांसी ; तालाब में डूबने से युवक की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि बबीना थाना क्षेत्र के खैलार गांव में सोमवार शाम कुछ युवक तालाब के किनारे जुआ खेल रहे थे. इसी दौरान बीएचईएल चौकी इंचार्ज और दो सिपाहियों के साथ पहुंचे गए. पुलिस को देख भगदड़ मच गई. इस दौरान एक युवक रविन्द्र जोशी तालाब में कूद गया और डूब गया. रविंद्र के तालाब में डूबने की खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई. जिसके बाद मौके पर काफी भीड़ पहुंच गई और लोगों ने झांसी ललितपुर सड़क पर जाम लगा दिया. हंगामा की सूचना पर एसपी सिटी ज्ञानेन्द्र सिंह, सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया. काफी देर चली समझाइश के बाद जाम खुलवाया जा सका. साथ ही पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश शुरू कराई, लेकिन रातभर चले अभियान में युवक का कहीं पता नहीं चला. मंगलवार सुबह युवक का शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

घटना के बाद प्रदर्शन करते लोग.
घटना के बाद प्रदर्शन करते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

रविन्द्र जोशी की बेटी ने पुलिस पर अपने पिता को तालाब में डुबोकर मारने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि पुलिस बिना वर्दी पकड़ने गई थी और पिता तालाब में गिर गए थे. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पत्थर मारकर पिता को तालाब से बाहर नहीं निकलने दिया. इससे पिता की मौत हो गई और पुलिसकर्मी वहां से भाग गए. इसके बाद लोगों की सूचना पर काफी देर बाद पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने गोताखोरों की मदद से तालाब में सर्च अभियान चलाया.

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीएचईएल चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के साथ किसी मुकदमे के सिलसिले में खैलार गांव से गुजर रहे थे. इसी दौरान तालाब किनारे जुआ खेल रहे लोग भागने लगे. इसी दौरान एक युवक तालाब में कूद गया और डूबने लगा. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से तालाब में सर्च कराया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली. मंगलवार सुबह करीब छह बजे युवक का शव तालाब से बरामद हो गया है. इस मामले में लापरवाही के चलते बीएचईएल चौकी प्रभारी नीतीश राणा और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है.

