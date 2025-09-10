हाईकोर्ट ने झांसी में बार एसोसिएशन का चुनाव एक माह में कराने का आदेश दिया, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को अवमानना का नोटिस जारी
झांसी में बार एसोसिएशन का चुनाव एक माह मे कराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया. यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झांसी का चुनाव एक माह में कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने झांसी बार एसोसिएशन की याचिका पर बल न देने के आधार पर खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने दिया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिवेंदु ओझा और राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अशोक कुमार तिवारी ने बहस की. बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी याचिका को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद कोर्ट याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' (बल न दिए जाने) के आधार पर खारिज कर दिया.
कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झांसी के चेयरमैन, एल्डर्स कमेटी को निर्देश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 18 मई के आदेश और इस अदालत के पूर्व के आदेश का पालन करते हुए एक महीने के भीतर बार एसोसिएशन के चुनाव कराएं.
महाराजगंज के सीजनल संग्रह चपरासियों की प्रोन्नति और वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड तलब
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की निचलौल तहसील के एसडीएम को लंबे समय से कार्यरत याचियों को सीजनल कलेक्शन चपरासी के रूप में तत्काल पुनर्नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. साथ ही उनसे अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर अगली सुनवाई पर 19 सितंबर को हाजिर हों.
कोर्ट ने छह मई 2008 की सीजनल संग्रह चपरासियों की पदोन्नति व वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड भी पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक यह प्रकरण तय नहीं हो जाता, याची सीजनल संग्रह चपरासी के रूप में कार्य करते रहेगे. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरि प्रताप यादव, कृष्ण मुरारी लाल व बेचन यादव की याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र को सुनकर दिया है.
अधिवक्ता द्वय का कहना है कि याची वर्ष 1992-93 से कार्यरत हैं. उनसे कनिष्ठ चपरासियों को नियमित कर दिया गया लेकिन उनके बारे में निर्णय नहीं लिया जा रहा है. उन्हें भी नियमित संग्रह चपरासी नियुक्त किया जाए. नायब तहसीलदार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि नियमित किए गए चपरासी याचियों से वरिष्ठता सूची में सीनियर हैं और नियुक्ति अधिकारी डीएम नहीं, एसडीएम हैं.
याची वरिष्ठता सूची में पदोन्नति पाने वाले चपरासियों से कनिष्ठ हैं लेकिन हलफनामे में दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए. कोर्ट ने याचियों के वकीलों के तर्क में बल पाया और मूल पत्रावली तलब करते हुए याचियों को सीजनल संग्रह चपरासी पद पर कार्यरत रखने का निर्देश दिया.
राष्ट्रीय ध्वज पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी मुजफ्फर नगर के वासिक त्यागी की ज़मानत नामंजूर कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच से मिले तथ्यों से ऐसा लगता है कि याची ने जानबूझ कर देश का अपमान करने के इरादे से अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट डाली जो कि भड़काऊ, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है.
वासिक की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की. वासिक त्यागी के खिलाफ मुजफ्फरनगर के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने 16 मई को चरथावल थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि उसने अपने मोबाइल फोन से अपनी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट डाली जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था साथ ही जमीन पर राष्ट्रीय ध्वज पड़ा दिखाया और उस पर कुत्ता बैठा था. इसके नीचे ध्वज के सम्बन्ध में बेहद अपमानजनक टिप्पणी की गई थी.
पुलिस ने जांच में साइबर सेल की मदद से पोस्ट की वास्तविकता का पता लगा लिया. यह पोस्ट वासिक के ही मोबाइल आई पी एड्रेस का उपयोग कर डाली गई थी. उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया. दो स्वतंत्र गवाहों ने इसकी पुष्टि की. वासिक के वकीलों का कहना था कि वह निर्दोष है और उसने कोई ऐसी पोस्ट नहीं की. मगर फेस बुक पर की गई पोस्ट का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके.
दूसरी ओर सरकारी वकील का कहना था कि राष्ट्र विरोधी पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत हुई, समुदायों में शत्रुता का भाव बढ़ने और लोक शांति भंग होने का खतरा पैदा हुआ. कोर्ट का कहना था कि याची ने राष्ट्रीय तिरंगे पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है जो चिंता का विषय है. स्पष्ट है कि उसकी भावनाएं देश भक्ति की नहीं है और उसने देश का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर यह पोस्ट डाली है. राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है. कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.
नेशनल हाईवे पर गांव के सामने मेडियन कट की मांग में याचिका खारिज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खारी, वैजपुर व रामगढ़ के पास मेडियन कट देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अशोक पुरी की जनहित याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि दुर्घटना होने के कारण गांव वालों के हित में विशेषज्ञ समिति की राय पर न्यायालय अपना मत नहीं थोप सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधा या एक किमी की दूरी मायने नहीं रखती. गांव से एक किमी दूर मेडियन कट से गांव वालों को हो रही परेशानी को लेकर जनहित याचिका की गई थी. राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने याचिका का विरोध किया.
इनका कहना था कि सड़क सुरक्षा को लेकर की गई शिकायत पर सड़क सुरक्षा ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में पहले दिए गए मेडियन कट को बंद करने की संस्तुति की है. रिटेल आउटलेट के सामने यह कट खतरनाक थ और गाइडलाइंस के विपरीत था.उसे बंद किया गया है और ऐसा जनता की सुरक्षा हित में किया गया है.
यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को अवमानना का नोटिस जारी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि डॉ. आशीष कुमार गोयल या तो 14 अक्टूबर 2025 तक एक हलफनामा दायर करें जिसमें अदालत के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया गया हो, या फिर उस तारीख को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों.
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहन सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. मोहन सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा 07 जुलाई को पारित आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया है. रिट कोर्ट ने याची के ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य बकाया भुगतान का आदेश दिया था. रिट कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई.
याचिकाकर्ता के वकील प्रणेश कुमार मिश्र ने कहा कि रिट कोर्ट के आदेश का अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं. अधिकारी आदेश की जानबूझ कर अवहेलना कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कॉरपोरेशन के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया है.
