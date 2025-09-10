ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने झांसी में बार एसोसिएशन का चुनाव एक माह में कराने का आदेश दिया, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को अवमानना का नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit: Allahabad High Court )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 10, 2025 at 10:49 PM IST 7 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झांसी का चुनाव एक माह में कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने झांसी बार एसोसिएशन की याचिका पर बल न देने के आधार पर खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिवेंदु ओझा और राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अशोक कुमार तिवारी ने बहस की. बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी याचिका को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद कोर्ट याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' (बल न दिए जाने) के आधार पर खारिज कर दिया. कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झांसी के चेयरमैन, एल्डर्स कमेटी को निर्देश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 18 मई के आदेश और इस अदालत के पूर्व के आदेश का पालन करते हुए एक महीने के भीतर बार एसोसिएशन के चुनाव कराएं. महाराजगंज के सीजनल संग्रह चपरासियों की प्रोन्नति और वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की निचलौल तहसील के एसडीएम को लंबे समय से कार्यरत याचियों को सीजनल कलेक्शन चपरासी के रूप में तत्काल पुनर्नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. साथ ही उनसे अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर अगली सुनवाई पर 19 सितंबर को हाजिर हों. कोर्ट ने छह मई 2008 की सीजनल संग्रह चपरासियों की पदोन्नति व वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड भी पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक यह प्रकरण तय नहीं हो जाता, याची सीजनल संग्रह चपरासी के रूप में कार्य करते रहेगे. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरि प्रताप यादव, कृष्ण मुरारी लाल व बेचन यादव की याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र को सुनकर दिया है. अधिवक्ता द्वय का कहना है कि याची वर्ष 1992-93 से कार्यरत हैं. उनसे कनिष्ठ चपरासियों को नियमित कर दिया गया लेकिन उनके बारे में निर्णय नहीं लिया जा रहा है. उन्हें भी नियमित संग्रह चपरासी नियुक्त किया जाए. नायब तहसीलदार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि नियमित किए गए चपरासी याचियों से वरिष्ठता सूची में सीनियर हैं और नियुक्ति अधिकारी डीएम नहीं, एसडीएम हैं. याची वरिष्ठता सूची में पदोन्नति पाने वाले चपरासियों से कनिष्ठ हैं लेकिन हलफनामे में दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए. कोर्ट ने याचियों के वकीलों के तर्क में बल पाया और मूल पत्रावली तलब करते हुए याचियों को सीजनल संग्रह चपरासी पद पर कार्यरत रखने का निर्देश दिया. राष्ट्रीय ध्वज पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी की जमानत खारिज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी मुजफ्फर नगर के वासिक त्यागी की ज़मानत नामंजूर कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच से मिले तथ्यों से ऐसा लगता है कि याची ने जानबूझ कर देश का अपमान करने के इरादे से अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट डाली जो कि भड़काऊ, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है. वासिक की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की. वासिक त्यागी के खिलाफ मुजफ्फरनगर के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने 16 मई को चरथावल थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि उसने अपने मोबाइल फोन से अपनी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट डाली जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था साथ ही जमीन पर राष्ट्रीय ध्वज पड़ा दिखाया और उस पर कुत्ता बैठा था. इसके नीचे ध्वज के सम्बन्ध में बेहद अपमानजनक टिप्पणी की गई थी.