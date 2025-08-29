ETV Bharat / state

झालावाड़: कार की नंबर प्लेट बदल पुलिस को दे रहे थे चकमा, दो शातिर चोर गिरफ्तार - TWO ACCUSED OF THEFT ARRESTED

पुलिस ने चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार किए. ये नंबर प्लेट बदलकर कार से चोरी करने जाते थे. वारदात के बाद दूसरी प्लेट लगाकर घूमते.

The accused and the seized car are in the custody of Kotwali police
कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी व जब्त कार (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 9:52 AM IST

झालावाड़: शहर की कोतवाली पुलिस ने कार की नंबर प्लेट बदलकर पुलिस को चकमा देकर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों से नकबजनी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई और चोरी-नकबजनी की वारदात के खुलासे के निर्देश दिए गए. कोटा रोड पर करीब 6 माह पहले अनमोल रेजीडेंसी में मकान के खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात का खुलासा हुआ. वारदात के बाद फरियादी की शिकायत पर क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. इनके आधार पर संदिग्ध कार की पहचान की गई. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिन में मकान की रेकी करते थे और बाद में कार की नंबर प्लेट बदलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी के बाद कार की नंबर प्लेट फिर बदल देते थे.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सुकेत निवासी सीताराम तथा आकाश बैरवा को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस दोनों से चोरी किए माल की बरामदगी में जुटी है. अनुसंधान के दौरान पुलिस को चोरी की अन्य वारदातों के काफी खुलासा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि जिले में चोरी के वारदातों में काफी बढ़ोतरी हुई. बदमाश चोरी के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं. चोरी के कई मामलों में बदमाश सीमावर्ती जिले से वारदात को अंजाम देना पाया, जो जिले में वारदात को अंजाम देने के बाद अपने वाहन से गायब हो जाते हैं.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सुकेत निवासी सीताराम तथा आकाश बैरवा को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस दोनों से चोरी किए माल की बरामदगी में जुटी है. अनुसंधान के दौरान पुलिस को चोरी की अन्य वारदातों के काफी खुलासा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि जिले में चोरी के वारदातों में काफी बढ़ोतरी हुई. बदमाश चोरी के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं. चोरी के कई मामलों में बदमाश सीमावर्ती जिले से वारदात को अंजाम देना पाया, जो जिले में वारदात को अंजाम देने के बाद अपने वाहन से गायब हो जाते हैं.

HOODWINKING BY CHANGE NUMBER PLATEझालावाड़ में दो चोर पकड़ेCAR SEIZED FROM THIEVESSP AMIT KUMARTWO ACCUSED OF THEFT ARRESTED

