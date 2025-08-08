Essay Contest 2025

झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद फिर से पटरी पर लौटी जिंदगी, चेहरे पर छाई मुस्कान, कक्षाओं में फिर गूंजे क, ख, ग... - JHALAWAR SCHOOL REOPENING

पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं स्कूल में आने पर बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया.

स्कूल में बच्चों का तिलक कर किया स्वागत
स्कूल में बच्चों का तिलक कर किया स्वागत (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 10:00 AM IST

झालावाड़ : पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद अब बच्चों का जीवन फिर से सामान्य होता दिख रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता के चलते अब स्कूल दोबारा खुल चुका है और बच्चे उत्साह और उम्मीद के साथ फिर से पढ़ाई में जुट गए हैं. हादसे में घायल बच्चे अब पूरी तरह स्वस्थ होकर स्कूल लौट आए हैं. कुछ बच्चों को अपने पुराने दोस्तों की कमी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन वे नए दोस्त बनाने को उत्सुक हैं. स्कूल की कक्षाओं में अब फिर से 'क, ख, ग...' और '1, 2, 3...' की आवाजें गूंज रही हैं.

स्कूल में नियमित कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने बताया कि हादसे के बाद चार शिक्षकों को विशेष रूप से तैनात किया गया है, जिन्होंने गांव में जाकर बच्चों की काउंसलिंग की और उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई.

स्कूल हादसे के बाद बच्चों में लौटी मुस्कान
स्कूल हादसे के बाद बच्चों में लौटी मुस्कान (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)

55 बच्चों ने पहले दिन किया स्कूल में प्रवेश
55 बच्चों ने पहले दिन किया स्कूल में प्रवेश (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)

घायलों की वापसी और बच्चों में नया जोश: पीपलोदी गांव में बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल तैयार किया गया है. जहां स्कूल खोलने के बाद बच्चों का तिलक व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया. सभी बच्चे विद्यालय में आकर काफी खुश नजर आए. इस दौरान बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे जिन्होंने स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल में पहले दिन 55 विद्यार्थी उपस्थित रहे. बच्चों में अब किसी भी प्रकार का भय नहीं है. बच्चों को इस मौके पर बैग, किताबें, ड्रेस आदि वितरित किए गए हैं. विद्यालय में नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही है. बच्चों को मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि विद्यालय के नए भवन का निर्माण होने तक वैकल्पिक प्रबंध के तहत एक भवन में विद्यालय संचालित करने की व्यवस्था की गई है. इस भवन में बच्चों के लिए कक्षा कक्ष, पानी, शौचालय आदि के समुचित प्रबंध किए गए हैं.

खुला स्कूल ,चहरे पर छाई मुस्कान
खुला स्कूल ,चहरे पर छाई मुस्कान (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)

