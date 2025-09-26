ETV Bharat / state

झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा ने 15 दिन बाद खत्म किया अनशन, शहीद स्मारक पर ऐलान

जयपुर: झालावाड़ में पिपलोदी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा और न्याय की मांग लेकर बैठे नरेश मीणा ने शुक्रवार को अनशन खत्म करने का ऐलान किया. वे 15 दिन से अनशन पर थे. पहले नरेश मीणा शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे. बाद में तबीयत बिगड़ने पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अनशन जारी रखा. वे शुक्रवार को समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पहुंचे और अनशन खत्म करने की घोषणा की. इससे पहले एक भामाशाह ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 51 लाख रुपए नरेश मीणा को भेंट किए. कई अन्य भामाशाहों ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद दी. नरेश मीणा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल में कांग्रेस नेता भरतसिंह कुंदनपुर के हाथ से जूस पीकर उन्होंने अनशन खत्म किया.

सरकार से मांगा था 50-50 लाख मुआवजा: युवा नेता नरेश मीणा ने कहा कि पिपलोदी गांव में स्कूल की छत गिरने से जान गंवाने वाले सात बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग लेकर अनशन करते 15 दिन बीत गए, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली. सरकार ने किसी भी स्तर पर वार्तालाप का प्रयास नहीं किया. उनके शुभचिंतकों ने लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म करने की सलाह दी.