झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा ने 15 दिन बाद खत्म किया अनशन, शहीद स्मारक पर ऐलान

झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा ने 15 दिन बाद खत्म किया अनशन, शहीद स्मारक पर ऐलान
एसएमएस अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता भरतसिंह कुंदनपुर ने नरेश को पिलाया जूस, धरनास्थल पर बच्चों के हाथ से पिया पानी.
Published : September 26, 2025 at 8:18 PM IST
जयपुर: झालावाड़ में पिपलोदी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा और न्याय की मांग लेकर बैठे नरेश मीणा ने शुक्रवार को अनशन खत्म करने का ऐलान किया. वे 15 दिन से अनशन पर थे. पहले नरेश मीणा शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे. बाद में तबीयत बिगड़ने पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अनशन जारी रखा. वे शुक्रवार को समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पहुंचे और अनशन खत्म करने की घोषणा की. इससे पहले एक भामाशाह ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 51 लाख रुपए नरेश मीणा को भेंट किए. कई अन्य भामाशाहों ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद दी. नरेश मीणा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल में कांग्रेस नेता भरतसिंह कुंदनपुर के हाथ से जूस पीकर उन्होंने अनशन खत्म किया.
सरकार से मांगा था 50-50 लाख मुआवजा: युवा नेता नरेश मीणा ने कहा कि पिपलोदी गांव में स्कूल की छत गिरने से जान गंवाने वाले सात बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग लेकर अनशन करते 15 दिन बीत गए, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली. सरकार ने किसी भी स्तर पर वार्तालाप का प्रयास नहीं किया. उनके शुभचिंतकों ने लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म करने की सलाह दी.
24 घंटे में 80-90 लाख हुए एकत्र: नरेश मीणा के आह्वान पर 80-90 लाख रुपए इकठ्ठा हुए. भामाशाह मातादीन गुर्जर ने 51 लाख रुपए की मदद दी. मीणा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता भरत सिंह के हाथ से जूस पीकर अनशन खत्म किया. इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद रहे.
अब गांधी नहीं, भगतसिंह बनकर लड़ेंगे: मीणा ने कहा कि अधूरे न्याय की लड़ाई अब गांधी बनकर नहीं, बल्कि भगत सिंह बनकर लड़ेंगे. जो रकम भामाशाहों ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दी, उसे लेकर कमेटी बनाई है. कमेटी गांव में जाकर पीड़ित परिवारों को स्थायी रोजगार मुहैया कराने के लिए इस राशि से मदद करेगी. वे आदिवासी इलाकों में लोगों को जागरूक करेंगे और उनकी सेवा से जुड़े काम करेंगे.