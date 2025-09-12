ETV Bharat / state

झालावाड़ स्कूल हादसा: जयपुर में शहीद स्मारक के बाहर धरने पर बैठे नरेश मीणा और राजेंद्र गुढ़ा

समर्थकों के साथ धरने पर बैठे राजेंद्र गुढ़ा और नरेश मीणा ( ETV Bharat Jaipur )

September 12, 2025

जयपुर: झालावाड़ के पिपलोदा गांव में स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत के मामले में परिजनों को न्याय की मांग को लेकर युवा नेता नरेश मीणा और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दोनों नेता अपने समर्थकों और बच्चों के परिजनों के साथ जयपुर में शहीद स्मारक के बाहर धरने पर बैठ गए. उनका कहना था कि हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. नरेश मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा, जबकि राजेंद्र गुढ़ा का कहना था कि झालावाड़ में झूठे आरोप लगाकर नरेश मीणा को जेल में डाला गया. कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, जो स्कूल की छत गिरने के मामले में जिम्मेदार थे. नरेश मीणा ने कहा कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने के बाद वह लोगों को न्याय दिलाने गए थे, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया. आज 50 दिन होने के बाद भी परिजनों को न्याय नहीं मिला. इसके चलते बच्चों के परिजन आज जयपुर आए हैं. अब वे परिजनों के साथ शहीद स्मारक के बाहर धरने पर बैठे हैं. सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उन्होंने बच्चों के परिजनों के लिए न्याय की मांग की है. नरेश मीणा, युवा नेता व राजेंद्र गुढ़ा, पूर्व मंत्री. (ETV Bharat Jaipur)