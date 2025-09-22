ETV Bharat / state

13 वर्षीय बालिका की दुगनी उम्र के युवक से शादी करवाने के लिए किया अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार

September 22, 2025

झालावाड़: झालरापाटन थाना पुलिस ने 13 वर्षीय मासूम बालिका के अपहरण मामले का पर्दाफाश करते हुए परिजनों को बड़ी राहत दी है. पुलिस ने बताया कि तीन दिन पूर्व कक्षा 5 में पढ़ने वाली बालिका घर से स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी. चिंतित परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला और प्रेमी सहित चार आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. अनुसंधान में सामने आया कि संदिग्ध महिला ममता गुर्जर को बालिका के साथ देखा गया था और उसका मोबाइल बंद आ रहा था. तकनीकी जांच में ममता की लोकेशन जयपुर दक्षिण में मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर ममता गुर्जर और उसके प्रेमी माखन को गिरफ्तार कर लिया. इसे भी पढ़ें- घर में सो रहे नाबालिग बच्चे का अपहरण कर ले गए दो आरोपी, ऐसे पकड़े गए