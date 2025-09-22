ETV Bharat / state

13 वर्षीय बालिका की दुगनी उम्र के युवक से शादी करवाने के लिए किया अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार

झालरापाटन थाना पुलिस ने 13 वर्षीय बालिका के अपहरण का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.

JHALAWAR KIDNAPPING CASE
पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 5:14 PM IST

झालावाड़: झालरापाटन थाना पुलिस ने 13 वर्षीय मासूम बालिका के अपहरण मामले का पर्दाफाश करते हुए परिजनों को बड़ी राहत दी है. पुलिस ने बताया कि तीन दिन पूर्व कक्षा 5 में पढ़ने वाली बालिका घर से स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी. चिंतित परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

महिला और प्रेमी सहित चार आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. अनुसंधान में सामने आया कि संदिग्ध महिला ममता गुर्जर को बालिका के साथ देखा गया था और उसका मोबाइल बंद आ रहा था. तकनीकी जांच में ममता की लोकेशन जयपुर दक्षिण में मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर ममता गुर्जर और उसके प्रेमी माखन को गिरफ्तार कर लिया.

गुजरात ले जाकर करवाना चाहते थे शादी: एसपी ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि ममता और माखन ने मासूम को दो युवकों धनराज और मोहन को सौंप दिया था. योजना थी कि मोहन, जो बालिका की उम्र से दुगनी आयु का युवक है, उससे बालिका की शादी कर दी जाए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गुजरात रवाना होने से पहले ही पकड़ लिया और 13 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर लिया.

परिवार ने जताया आभार: बालिका के सुरक्षित घर लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और झालावाड़ पुलिस का आभार जताया. इस कार्रवाई से इलाके में पुलिस की सतर्कता और तत्परता की सराहना हो रही है.

