झालावाड़ पुलिस ने पकड़ा एक करोड़ का गांजा, फौजी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार - BIG ACTION AGAINST DRUG DEALERS

पुलिस ने एक करोड़ के गांजे के साथ चार आरोपी पकड़े. इनमें एक फौजी है. मादक पदार्थ ट्रक में सरियों की आड़ में छुपा था.

accused with the seized drugs
जब्त मादक पदार्थ के साथ आरोपी (ETV Bharat Jhalawar)
Published : August 27, 2025 at 2:40 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 3:28 PM IST

झालावाड़ : जिले की डग थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 103 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. नशे की यह खेप सरिया भरे ट्रक में छुपाकर झालरापाटन लाई जा रही थी. पुलिस के बरामद किए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आर्मी के एक जवान को भी गिरफ्तार किया, जो इस नशे की खेप को एस्कॉर्ट करते हुए चल रहा था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत मादक पदार्थों के खरीद फरोख्त और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश सभी थानों को दिए हुए हैं. इसके तहत जिला स्पेशल टीम से मिले इनपुट के आधार पर डग थाना क्षेत्र की दुधलिया चौकी पर नाकाबंदी एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. तभी वहां से गुजर रही लग्जरी कार सवार संदिग्ध दिखे पीरु लाल व अनवर को रुकवाया और पूछताछ की. पीरु लाल के पास इंडियन आर्मी का कार्ड मिला. बाद में दोनों के पीछे चल रहे सरिए से भरे ट्रक को रोका और तलाशी ली तो उसमें बैठे जहीर खान और विनोद शर्मा के पास 103 किलो गांजा बरामद हुआ.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बोले... (ETV Bharat Jhalawar)

पूछताछ में पीरु लाल ने बताया कि वह इंडियन आर्मी कार्ड का उपयोग नाकाबंदी के दौरान नशे की खेप को निकालने व साथियों को अलर्ट करने के लिए करता था. फिलहाल पुलिस में चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. आरोपी पीरु लाल, अनवर, जहीर खान और विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस में तस्करी में इस्तेमाल ट्रक तथा लग्जरी कार भी जब्त कर ली. पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने नशे की खेप झालरापाटन ले जानी बताई. जाहिर, अनवर और विनोद झालरापाटन निवासी हैं.

