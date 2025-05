ETV Bharat / state

झालावाड़ में विवाहिता ने दो बच्चों के साथ दी जान, जानिए पूरा मामला... - WOMAN KILLED HERSELF WITH 2 CHILD

कागजी कार्रवाई करते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Jhalawar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 23, 2025 at 2:34 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 4:29 PM IST 2 Min Read

झालावाड़: जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के सरेड़ी गांव में पति-पत्नी के बीच कहासुनी गुरुवार को इतनी बढ़ गई कि विवाहिता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जान दे दी. इस प्रयास में महिला व दो मासूम बच्चे गंभीर घायल हो गए. सूचना पर कामखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची व तीनों को इलाज के लिए अकलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टर ने महिला तथा उसके दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. तीनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जहां शुक्रवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा गया. कामखेड़ा थाना प्रभारी सुनील वर्मा ने बताया कि गुरुवार रात सरेड़ी में विवाद की सूचना पर पुलिस मय जाप्ते मौके पर पहुंची थी. वहां अनिल साहू तथा उसकी पत्नी रणजीता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी. इसके बाद पुलिस अनिल साहू को शांति भंग मामले में गिरफ्तार कर थाने ले आई. बाद में सूचना मिली कि गांव में एक कमरे में भीषण आग लग गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कमरे की आग बुझाने का प्रयास किया. कमरे में रणजीता, उसका 4 वर्षीय बेटा स्वास्तिक तथा 2 वर्षीय बेटी श्यानी झुलसी मिली. तीनों को अकलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी सुनील वर्मा बोले... (ETV Bharat Jhalawar) पढ़ें: धौलपुर में गृह क्लेश के कारण विवाहिता ने की आत्महत्या - WOMAN KILLED HERSELF थाना प्रभारी ने बताया कि रणजीता इंदौर निवासी थी तथा सरेड़ी में उसकी शादी अनिल साहू से हुई थी. अनिल अकलेरा में फल विक्रेता है. मृतका के पिता घनश्याम साहू ने शुक्रवार को कामखेड़ा थाना में शिकायत दी कि अनिल साहू के घर में बने कमरे में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है. पुलिस ने पूरे मामले को अनुसंधान में ले लिया. मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी. मृतका व उसके बच्चों का अंतिम संस्कार उसके ससुराल सरेड़ी में किया जाएगा.

