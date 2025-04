ETV Bharat / state

झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग का जेई 48 हजार की रिश्वत लेता गिरफ्तार, रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई

झज्जर: रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर (जेई) अंकित को 48 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई झज्जर के लघु सचिवालय के सामने स्थित जलघर पर की गई, जहां आरोपी जेई को ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. डीएसपी विजिलेंस सोमबीर ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पता चला था कि जेई अंकित ठेकेदार के 15 लाख रुपये के बिल को पास करने के लिए 88 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था. शिकायतकर्ता ने दिखाई साहस: शिकायतकर्ता ठेकेदार ने बताया कि जेई अंकित ने पहले ही उससे 26 हजार रुपये की रिश्वत वसूल कर ली थी. जब आरोपी ने दोबारा रिश्वत की मांग की, तो ठेकेदार ने रोहतक विजिलेंस टीम से संपर्क किया. विजिलेंस ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और जाल बिछाकर जेई को 48 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा. इस कार्रवाई में विजिलेंस की सतर्कता और शिकायतकर्ता के साहस की सराहना की जा रही है. झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग का जेई 48 हजार की रिश्वत लेता गिरफ्तार (Etv Bharat)

