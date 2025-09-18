ETV Bharat / state

झज्जर पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 18 आरोपी गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना

झज्जर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया ( Etv Bharat )

Published : September 18, 2025 at 9:05 PM IST