झज्जर पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 18 आरोपी गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना
झज्जर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी कर रहे थे.
Published : September 18, 2025 at 9:05 PM IST
झज्जर: झज्जर पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना साइबर क्राइम झज्जर की टीम ने एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जो विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिकी लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहा था. इस कॉल सेंटर से कई राज्यों के युवक जुड़े थे, जो तकनीकी सहायता के नाम पर लोगों को ठगते थे.
अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना
पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना साइबर क्राइम झज्जर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ओमेक्स शुभांगन, बहादुरगढ़ में टावर नंबर 17, फ्लैट नंबर 701 में बिना अनुमति एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. मयंक उर्फ एरिक और सन्नी निवासी दिल्ली अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अमेरिका के नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर ठग रहे थे.
तकनीकी सहायता देने के नाम पर धोखाधड़ी
निरीक्षक सोमबीर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए फ्लैट से 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जो लैपटॉप और हेडफोन की सहायता से अमेरिकी नागरिकों से अंग्रेजी में बात कर रहे थे और उन्हें तकनीकी सहायता देने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे.
ये हैं गिरफ्तार आरोपी
उन्होंने बताया कि इनमें दिल्ली, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा से कुल 18 युवक शामिल थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है. नैफी अरसलान (दिल्ली), फहाद खान (दिल्ली), मयंक उर्फ एरिक (दिल्ली), पुलकित शर्मा (दिल्ली), समर खान (यूपी), रमन (उत्तर प्रदेश), ध्रुव मोंगरे (गुड़गांव) और अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
ऐसे करते थे साइबर ठगी
यह गिरोह अमेरिका के नागरिकों को तकनीकी सहायता देने का झांसा देता था. जैसे ही कोई अमेरिकी नागरिक गूगल पर किसी कंपनी (जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या एंटीवायरस सेवा) के कस्टमर केयर नंबर सर्च करता, तो उसे जालसाजों का फर्जी नंबर मिलता, जिससे कॉल सीधे इन लोगों तक फॉरवर्ड हो जाती. इसके बाद आरोपी पीड़ितों को वायरस, पॉपअप इश्यूज, सॉफ्टवेयर खराबी जैसी झूठी समस्याएं बताकर डॉलर में भारी-भरकम रकम वसूलते थे.
हर व्यक्ति का 40-50 हजार रुपये मासिक वेतन
पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने बताया कि हर व्यक्ति को 40-50 हजार रुपये मासिक वेतन पर रखा गया था. गिरफ्तारी के बाद 5 आरोपियों (नैफी, फहाद, राजूकनवाल, मयंक और पुलकित शर्मा) को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. वहीं, 13 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च न करें - पुलिस कमिश्नर
उन्होंने बताया कि "झज्जर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. आमजन से अपील है कि किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च न करें. हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही नंबर लें. यदि कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत साइबर थाना, निकटतम पुलिस स्टेशन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराएं.
