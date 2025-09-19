ETV Bharat / state

झज्जर के छोरे आर्यन मान ने DU छात्र संघ चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनें, बहादुरगढ़ में जश्व का माहौल

बहादुरगढ़ के आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं. जीत की सूचना के साथ ही बहादुरगढ़ में जश्न का माहौल है.

DU President Aryan Mann
आर्यन मान ने जीत पर जश्न (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
झज्जरः जिले के बहादुरगढ़ शहर के आर्यन मान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर ली है. आर्यन मान ने एबीवीपी की ओर से इस जीत दर्ज की है. आर्यन ने NSUI की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों से हराया है. आर्यन मान की इस जीत से बहादुरगढ़ में खुशी की लहर है. बहादुरगढ़ में आर्यन मान के समर्थकों ने ढोल की थाप पर जमकर खुशियां मनाई.

लाल चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न: शहर के लाल चौक पर पटाखे जलाए गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी गई. बहादुरगढ़ के लोगों का कहना है कि "आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के छात्रों की आवाज बनेगा. वह छात्रों के शैक्षणिक और बेहतर कैरियर बनाने के लिए काम करेगा." बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवि खत्री ने भी आर्यन की जीत पर डांस किया.

आर्यन मान ने DU छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाने पर बहादुगढ़ में जश्न (Etv Bharat)

जीत में हरियाणा के छात्रों का अहम योगदानः हम आपको बता दें कि आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से स्नातक करने के बाद फिलहाल आर्यन लाइब्रेरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के छात्रों की संख्या भी काफी है. अकेले बहादुरगढ़ से ही हजारों छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, जो छात्र संघ चुनावों में भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं. इस चुनाव में आर्यन मान को बहादुरगढ़ और हरियाणा के छात्रों के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे अन्य राज्यों के छात्रों का भी खूब समर्थन मिला है. इसी कारण आर्यन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की है.

ये भी पढ़ें-बॉक्सर नूपुर श्योराण Exclusive: "ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना लक्ष्य, कमियों को करूंगी दूर", वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है सिल्वर मेडल

