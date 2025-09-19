ETV Bharat / state

झज्जर के छोरे आर्यन मान ने DU छात्र संघ चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनें, बहादुरगढ़ में जश्व का माहौल

आर्यन मान ने जीत पर जश्न ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 8:48 PM IST 2 Min Read