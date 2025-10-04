ETV Bharat / state

घर से करीब डेढ़ करोड़ के गहने की चोरी, मेला देखने गये परिवार के लोग

घर में मौजूद टूटी अलमारी की तस्वीर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 4, 2025 at 8:01 PM IST 2 Min Read