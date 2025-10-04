ETV Bharat / state

घर से करीब डेढ़ करोड़ के गहने की चोरी, मेला देखने गये परिवार के लोग

हजारीबाग में एक बड़ी चोरी की घटना हुई है.

Jewelry stolen worth approx one and half crore in Hazaribag
घर में मौजूद टूटी अलमारी की तस्वीर (Etv Bharat)
October 4, 2025

हजारीबागः जिला में एक करोड़ 40 लाख रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टीबरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से एक लाख 70 हजार नकद समेत करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई.

जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात चोरों ने कुलदीप के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर प्रवेश किया. अपराधियों ने अलमारी का लॉक तोड़कर नकद और जेवरात चोरी कर फरार हो गए. पीड़ित कुलदीप सोनी ने केरेडारी थाना में आवेदन देकर घटना की शिकायत की है. उनकी एक जेवर की दुकान भी है.

कुलदीप ने बताया कि घटना गुरुवार को विजयदशमी के दिन शाम करीब 4:30 बजे की है. वे अपने परिवार के साथ मेला देखने गए थे. इसी बीच चोरों ने अलमारी में रखे एक लाख 70 हजार रुपये नकद भी चुरा लिए. केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा.

चोरों द्वारा तोड़े गये दरवाजे की तस्वीर (ETV Bharat)

पीड़ित के द्वारा दिए आवेदन में बताया गया कि कुलदीप 4:30 बजे शाम से 6:00 बजे के बीच अपने केरेडारी निवास स्थान से सपरिवार सलगा गांव दुर्गा पूजा के विजयादशमी मेले में देखने गए थे. इस दौरान घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर अलमारी में रखा गया पैसे और जेवर की चोरी हो गई. पीड़ित ने बताया कि उनके अपने जेवरी दुकान का जेवर 22 कैरेट और 18 कैरेट का सोना घर में रखा गया था. उसका कीमत 1 करोड़ 30 लाख के आसपास था. इसके अलावा घर का जेवर चोरों ने चोरी कर कर फरार हो गया.

22 कैरेट सोने का वजन लगभग 700 ग्राम के आसपास था. जिसमें मंगलसूत्र, कान का झुमका, चैन, लॉकेट, टॉप्स था. वहीं 18 कैरेट सोने का वजन 600 ग्राम था जिसमें मंगलसूत्र, झुमका, चैन, टॉप्स, मांग टीका लॉकेट इत्यादि था. दोनों का मूल्य मिला दिया जाए तो 1 करोड़ 30 लाख था. जेवर के अलावे पत्नी एवं बच्चों का सोने का जेवर जिसमें चैन, अंगूठी, झुमका, हार, मंगलसूत्र, मंगल टीका, पायल जिसका अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए का आसपास था.

