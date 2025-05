ETV Bharat / state

20 वर्षों से ज्वेलरी की दुकान में कर रहा था चोरी; 36.62 लाख कैश और एक किलो सोना बरामद, दो आरोपी गिरफ्तारी - JEWELRY SHOP THEFT IN HARDOI

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 36.62 लाख रुपये नकद और 965.51 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : May 28, 2025 at 5:49 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 5:58 PM IST

हरदोई: जिले में कोतवाली शहर पुलिस ने चौंकाने वाले गबन का खुलासा किया है. यह धांधली पिछले दो दशकों से की जा रही थी. कोतवाली क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी की दुकान अतुल ज्वेलर्स में कार्यरत एक कर्मचारी बालकृष्ण पांडेय पर लंबे समय तक सोने-चांदी की चोरी करने का आरोप है. दुकान मालिक को 23 मई 2025 को अनियमितता को लेकर संदेह हुआ, तो मामला पुलिस तक पहुंचा. जांच के बाद पता लगा कि बालकृष्ण चोरी किए हुए जेवरात एक स्थानीय सर्राफा व्यापारी रविन्द्र वर्मा को बेच रहा था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. अब तक बालकृष्ण से 25 लाख कैश और लगभग 596 ग्राम सोना बरामद किया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार (Video Credit- ETV Bharat) वहीं आरोपी सर्राफा व्यापारी रवीन्द्र के पास से 11.62 लाख रुपये और लगभग 370 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए हैं.यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम ने की. मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है. अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने कहा कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके पास से कुल 36.62 लाख रुपये कैश और 965.51 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं. लंबे समय से होती आ रही चोरी की वारदात की शिकायत न करने को लेकर व्यापारी भी जांच के घेरे में है. उनसे खरीद फरोख्त का ब्यौरा भी मांगा गया है.भविष्य में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.



Last Updated : May 28, 2025 at 5:58 PM IST