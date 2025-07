ETV Bharat / state

कोटा में दिनदहाड़े ज्वैलरी शॉप के कर्मचारी से 90 लाख की लूट, बदमाश स्कूटी समेत सोना-चांदी लेकर फरार - KOTA JEWELLERY ROBBERY

ज्वैलरी शॉप के कर्मचारी से 90 लाख की लूट ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

