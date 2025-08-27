ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम हाउस में युवती की लाश से निकाले जेवर; पिता बोला- सोने की 4 बाली-कंगन और पायल गायब, नहीं हो रही सुनवाई - GIRL DEAD BODY JEWELLERY MISSING

पीलीभीत में आत्महत्या के बाद युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, थाना प्रभारी बोले- नहीं मिला कोई जेवर.

जेवर न मिलने से परिवार के लोग परेशान.
जेवर न मिलने से परिवार के लोग परेशान. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 4:44 PM IST

पीलीभीत : पोस्टमार्टम हाउस में युवती की लाश से जेवर गायब होने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय सोने-चांदी के जेवर मौजूद थे, लेकिन बाद में उन्हें कोई भी जेवर नहीं दिया गया. परिवार के लोगों ने अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

मामला जिले के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पतरासा कुंवरपुर का है. यहां के रहने वाले दयानंद ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी खुशबू (22) ने 22 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. बेटी ने कई आभूषण पहने थे. उसने दोनों कानों में सोने की 4 बाली, नथ, पैरों में पायल और बाईं कलाई में सोने का ब्रेसलेट पहन रखा था. पंचनामा में भी इसका उल्लेख है.

पुलिस ने दिया थैला, उसमें नहीं थे जेवर : शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. इसके बाद परिवार के लोग शव लेने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने बेटी के सामानों का एक थैला दिया. थाने में परिजनों के सामने जब वह थैला खोला गया तो उसमें सोने-चांदी के जेवर नहीं थे. दयानंद के अनुसार पुलिस अधिकारियों से इस बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच के बाद जेवर लौटा दिए जाएंगे.

एक महीने हो गए, अभी तक जेवर का पता नहीं : दयानंद के अनुसार इस घटनाक्रम को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जेवर नहीं मिले. परिवार का कहना है कि वे लगातार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. इसकी उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए. वैसे ही परिवार दुख में डूबा है, ऊपर उन्हें जेवर के लिए दौड़ाया जा रहा है.

थाना अध्यक्ष बोले-मामले की हो रही जांच : बरखेड़ा थाना अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार का कहना है कि जो भी व्यक्तिगत सामान पोस्टमार्टम हाउस से सीलबंद हालत में पुलिस को मिला था, वही परिवार को सौंपा गया था. थैले में कोई जेवर नहीं था. पूरे प्रकरण की जांच चल रही है. जांच के बाद ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

