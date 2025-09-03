जमशेदपुरः सोनारी थाना क्षेत्र में स्थित एक आभूषण दुकान में अज्ञात अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

6 की संख्या में आए थे अपराधी

सोनारी थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स शॉप में दिनदहाड़े अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर 6 की संख्या में अपराधी आभूषण दुकान में घुसे थे और थोड़ी ही देर बाद लूटपाट शुरू कर दी. अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दुकान मालिक पंकज जैन को पिस्तौल की बट से सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया है और जेवर लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए. दो मोटरसाइकिल पर 6 की संख्या में अपराधी आये थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया.

जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष (Etv Bharat)

क्षेत्र में फैली दहशत

इधर घटना के बाद दुकान के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. सूचना मिलते ही सिटी एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूछताछ शुरू कर जांच में जुट गए. घटना के बाद दुकान के अंदर दहशत का माहौल था, जबकि क्षेत्र में भी दहशत देखी जा रही है.

दुकान के अंदर हुई पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अपराधियों की पहचान कर रही है. वहीं घटना के बाद घायल दुकान मालिक पंकज जैन को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने दुकान की रेकी की थी. उन्होंने बताया कि जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स शॉप से 6 की संख्या में सोने की चैन की लूट हुई है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

