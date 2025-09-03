ETV Bharat / state

जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, मालिक को किया घायल - JEWELLERY SHOP LOOTED IN JAMSHEDPUR

जमशेदपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया. पुलिस जांच में जुट गई है.

Jewellery shop looted in Jamshedpur
वारदात के बाद दुकान के बाहर खड़े लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read

जमशेदपुरः सोनारी थाना क्षेत्र में स्थित एक आभूषण दुकान में अज्ञात अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

6 की संख्या में आए थे अपराधी

सोनारी थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स शॉप में दिनदहाड़े अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर 6 की संख्या में अपराधी आभूषण दुकान में घुसे थे और थोड़ी ही देर बाद लूटपाट शुरू कर दी. अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दुकान मालिक पंकज जैन को पिस्तौल की बट से सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया है और जेवर लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए. दो मोटरसाइकिल पर 6 की संख्या में अपराधी आये थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया.

जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष (Etv Bharat)

क्षेत्र में फैली दहशत

इधर घटना के बाद दुकान के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. सूचना मिलते ही सिटी एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूछताछ शुरू कर जांच में जुट गए. घटना के बाद दुकान के अंदर दहशत का माहौल था, जबकि क्षेत्र में भी दहशत देखी जा रही है.

दुकान के अंदर हुई पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अपराधियों की पहचान कर रही है. वहीं घटना के बाद घायल दुकान मालिक पंकज जैन को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने दुकान की रेकी की थी. उन्होंने बताया कि जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स शॉप से 6 की संख्या में सोने की चैन की लूट हुई है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

रांची में ज्वेलरी शॉप में चोरी, दीवार तोड़कर वारदात को दिया अंजाम

खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलरी दुकान से चोरी करने वाले चार चोर गिरफ्तार

हजारीबाग में जेवर दुकान में फायरिंग, नकली गहने लेकर भागे अपराधी

जमशेदपुरः सोनारी थाना क्षेत्र में स्थित एक आभूषण दुकान में अज्ञात अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

6 की संख्या में आए थे अपराधी

सोनारी थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स शॉप में दिनदहाड़े अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर 6 की संख्या में अपराधी आभूषण दुकान में घुसे थे और थोड़ी ही देर बाद लूटपाट शुरू कर दी. अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दुकान मालिक पंकज जैन को पिस्तौल की बट से सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया है और जेवर लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए. दो मोटरसाइकिल पर 6 की संख्या में अपराधी आये थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया.

जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष (Etv Bharat)

क्षेत्र में फैली दहशत

इधर घटना के बाद दुकान के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. सूचना मिलते ही सिटी एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूछताछ शुरू कर जांच में जुट गए. घटना के बाद दुकान के अंदर दहशत का माहौल था, जबकि क्षेत्र में भी दहशत देखी जा रही है.

दुकान के अंदर हुई पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अपराधियों की पहचान कर रही है. वहीं घटना के बाद घायल दुकान मालिक पंकज जैन को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने दुकान की रेकी की थी. उन्होंने बताया कि जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स शॉप से 6 की संख्या में सोने की चैन की लूट हुई है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

रांची में ज्वेलरी शॉप में चोरी, दीवार तोड़कर वारदात को दिया अंजाम

खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलरी दुकान से चोरी करने वाले चार चोर गिरफ्तार

हजारीबाग में जेवर दुकान में फायरिंग, नकली गहने लेकर भागे अपराधी

For All Latest Updates

TAGGED:

JEWELLERY SHOP ROBBERYजमशेदपुर में आभूषण दुकान में लूटVARDHMAN JEWELLERS SHOPTHEFT IN VARDHMAN JEWELLERS SHOPJEWELLERY SHOP LOOTED IN JAMSHEDPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.