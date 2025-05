ETV Bharat / state

आगरा में दिनदहाड़े ज्वैलर योगेंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या, गनप्वाइंट पर शोरूम में लूट - ROBBERY IN AGRA

आगरा में ज्वैलर योगेंद्र चौधरी की हत्या के बाद शोरूम में लूटपाट ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 3:29 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 3:48 PM IST 4 Min Read

आगरा: आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में कारगिल चौराहा के पास बदमाशों ने ज्वैलर की गोली मारकर हत्या कर दी. हमलावर बाइक से बंदूक लेकर आए. ज्वैलरी शोरूम में घुसे और ज्वैलर के बारे में पूछा. एक बदमाश ने शोरूम के स्टाफ को गन प्वॉइंट पर लिया. इसके बाद लूटपाट शुरू की. जिसका ज्वैलर ने विरोध किया. इस पर एक बदमाश ने ज्वैलर को गोली मार दी. गोली लगने से ज्वैलर की मौके पर ही मौत हो गई. बदमाश ने शोरूम स्टाफ को धमकी दी कि बोले-'मेरे नीचे जाने तक शांत रहना...वरना जान से मार दूंगा. एक बार फिर क्षेत्र में दिनदहाड़े बेखौफ होकर वारदात की है. सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस अब सीसीटीवी से बदमाशों की पहचान और उनकी तलाश में जुट गई है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने की (Video Credit- ETV Bharat) बता दें कि सिकंदरा थाना के कारगिल चौराहा के पास योगेंद्र चौधरी का बालाजी ज्वैलरी नाम से ज्वैलरी शोरूम है. शोरूम पर दो युवती हैं. शोरूम की स्टॉफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बाइक से दो युवक आए. शोरूम के अंदर आते ही बोले कि यहां कैसी डिजाइन मिलती है. मैंने कहा कि हर तरह की ज्वैलरी मिलती है. जिसके बाद दोनों ने मालिक के बारे में पूछा. मैंने कहा कि वो अभी बाहर गए हैं. जल्द ही आ जाएंगे.

इस पर एक बदमाश ने एक काले रंग का बैग निकाला और दूसरे बदमाश ने गन प्वाइंट पर हम दोनों को ले लिया. धमकी दी कि चुपचाप खड़े हो जाओ. शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा. गोली मार दूंगा. इसके बाद दूसरे बदमाश ने बैग में ज्वैलरी और अलमारी में रखे रुपये भरे. इसके बाद उन्होंने कहा-आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी ने बोला तो गोली चला दूंगा. मौके पर सुराग खोजते पुलिसकर्मी (Photo Credit- ETV Bharat) शोरूम की स्टाफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बदमाश लूटपाट करके शोरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे. तभी मालिक योगेंद्र चौधरी एक्टिवा से आ गए. उन्हें कुछ लगा होगा तो बदमाशों से भिड़ गए. दोनों से उनकी हाथापाई हुई. इसी दौरान एक बदमाश ने उनके सीने में गोली मारी. जिससे वो लड़-खड़ाकर और जमीन पर गिरे गए. हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग गए. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सिकंदरा थाना के कारगिल चौराहा के पास योगेंद्र चौधरी का बालाजी ज्वैलरी नाम से ज्वैलरी शोरूम है. शोरूम पर दो युवती हैं. शोरूम की स्टॉफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बाइक से दो युवक आए. शोरूम के अंदर आते ही बोले कि यहां कैसी डिजाइन मिलती है. मैंने कहा कि हर तरह की ज्वैलरी मिलती है. जिसके बाद दोनों ने मालिक के बारे में पूछा. मैंने कहा कि वो अभी बाहर गए हैं. जल्द ही आ जाएंगे. इस पर एक बदमाश ने एक काले रंग का बैग निकाला और दूसरे बदमाश ने गन प्वाइंट पर हम दोनों को ले लिया. धमकी दी कि चुपचाप खड़े हो जाओ. शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा. गोली मार दूंगा. इसके बाद दूसरे बदमाश ने बैग में ज्वैलरी और अलमारी में रखे रुपये भरे. इसके बाद उन्होंने कहा-आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी ने बोला तो गोली चला दूंगा. शोरूम की स्टाफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बदमाश लूटपाट करके शोरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे. तभी मालिक योगेंद्र चौधरी एक्टिवा से आ गए. उन्हें कुछ लगा होगा तो बदमाशों से भिड़ गए. दोनों से उनकी हाथापाई हुई. इसी दौरान एक बदमाश ने उनके सीने में गोली मारी. जिससे वो लड़-खड़ाकर और जमीन पर गिरे गए. हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग गए.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है. इस बारे में कर्मचारियों से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है. इस मामले में कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं.



ये भी पढ़ें- नेहरू की बहन के परिवार की हवेली और जमीन का फर्जी बैनामा; स्वीडन से आकर मालिक ने शिकायत दर्ज कराई

आगरा: आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में कारगिल चौराहा के पास बदमाशों ने ज्वैलर की गोली मारकर हत्या कर दी. हमलावर बाइक से बंदूक लेकर आए. ज्वैलरी शोरूम में घुसे और ज्वैलर के बारे में पूछा. एक बदमाश ने शोरूम के स्टाफ को गन प्वॉइंट पर लिया. इसके बाद लूटपाट शुरू की. जिसका ज्वैलर ने विरोध किया. इस पर एक बदमाश ने ज्वैलर को गोली मार दी. गोली लगने से ज्वैलर की मौके पर ही मौत हो गई. बदमाश ने शोरूम स्टाफ को धमकी दी कि बोले-'मेरे नीचे जाने तक शांत रहना...वरना जान से मार दूंगा. एक बार फिर क्षेत्र में दिनदहाड़े बेखौफ होकर वारदात की है. सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस अब सीसीटीवी से बदमाशों की पहचान और उनकी तलाश में जुट गई है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने की (Video Credit- ETV Bharat) बता दें कि सिकंदरा थाना के कारगिल चौराहा के पास योगेंद्र चौधरी का बालाजी ज्वैलरी नाम से ज्वैलरी शोरूम है. शोरूम पर दो युवती हैं. शोरूम की स्टॉफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बाइक से दो युवक आए. शोरूम के अंदर आते ही बोले कि यहां कैसी डिजाइन मिलती है. मैंने कहा कि हर तरह की ज्वैलरी मिलती है. जिसके बाद दोनों ने मालिक के बारे में पूछा. मैंने कहा कि वो अभी बाहर गए हैं. जल्द ही आ जाएंगे. इस पर एक बदमाश ने एक काले रंग का बैग निकाला और दूसरे बदमाश ने गन प्वाइंट पर हम दोनों को ले लिया. धमकी दी कि चुपचाप खड़े हो जाओ. शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा. गोली मार दूंगा. इसके बाद दूसरे बदमाश ने बैग में ज्वैलरी और अलमारी में रखे रुपये भरे. इसके बाद उन्होंने कहा-आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी ने बोला तो गोली चला दूंगा. मौके पर सुराग खोजते पुलिसकर्मी (Photo Credit- ETV Bharat) शोरूम की स्टाफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बदमाश लूटपाट करके शोरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे. तभी मालिक योगेंद्र चौधरी एक्टिवा से आ गए. उन्हें कुछ लगा होगा तो बदमाशों से भिड़ गए. दोनों से उनकी हाथापाई हुई. इसी दौरान एक बदमाश ने उनके सीने में गोली मारी. जिससे वो लड़-खड़ाकर और जमीन पर गिरे गए. हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग गए. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सिकंदरा थाना के कारगिल चौराहा के पास योगेंद्र चौधरी का बालाजी ज्वैलरी नाम से ज्वैलरी शोरूम है. शोरूम पर दो युवती हैं. शोरूम की स्टॉफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बाइक से दो युवक आए. शोरूम के अंदर आते ही बोले कि यहां कैसी डिजाइन मिलती है. मैंने कहा कि हर तरह की ज्वैलरी मिलती है. जिसके बाद दोनों ने मालिक के बारे में पूछा. मैंने कहा कि वो अभी बाहर गए हैं. जल्द ही आ जाएंगे. इस पर एक बदमाश ने एक काले रंग का बैग निकाला और दूसरे बदमाश ने गन प्वाइंट पर हम दोनों को ले लिया. धमकी दी कि चुपचाप खड़े हो जाओ. शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा. गोली मार दूंगा. इसके बाद दूसरे बदमाश ने बैग में ज्वैलरी और अलमारी में रखे रुपये भरे. इसके बाद उन्होंने कहा-आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी ने बोला तो गोली चला दूंगा. शोरूम की स्टाफ रेनू ने पुलिस को बताया कि बदमाश लूटपाट करके शोरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे. तभी मालिक योगेंद्र चौधरी एक्टिवा से आ गए. उन्हें कुछ लगा होगा तो बदमाशों से भिड़ गए. दोनों से उनकी हाथापाई हुई. इसी दौरान एक बदमाश ने उनके सीने में गोली मारी. जिससे वो लड़-खड़ाकर और जमीन पर गिरे गए. हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग गए.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है. इस बारे में कर्मचारियों से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है. इस मामले में कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं.



ये भी पढ़ें- नेहरू की बहन के परिवार की हवेली और जमीन का फर्जी बैनामा; स्वीडन से आकर मालिक ने शिकायत दर्ज कराई

Last Updated : May 2, 2025 at 3:48 PM IST