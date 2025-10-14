ETV Bharat / state

पहले जीता भरोसा, फिर ज्वेलर्स को 15 करोड़ की चपत लगा बुलियन व्यापारी हुआ फरार

जोधपुर में ज्वेलर्स से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है.

पुलिस चौकी सोजती गेट (ETV Bharat Jodhpur)
Published : October 14, 2025 at 11:34 AM IST

जोधपुर : सोने-चांदी का बाजार भावों के उतार चढ़ाव से लगातार प्रभावित हो रहा है. इस बीच जोधपुर के भीतरी शहर के सोने चांदी के व्यापारियों को दिवाली से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है. घोड़ों का चौक में बुलियन का काम करने वाला एक व्यवसायी रविवार को करीब 12 सर्राफा व्यवसायियों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गया. अभी तक करीब 15 करोड़ की चपत सामने आई है. यह बढ़ भी सकती है. सोमवार देर शाम उसके फोन बंद आने लगे तो घबराए व्यापारी उसकी दुकान पर गए, जहां ताला लगा था. इसके बाद रात को सदर बाजार थाना पहुंचे और बीकानेर निवासी शब्बीर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

थाने के सब इंस्पेक्टर कालू सिंह ने बताया कि कादरी गोल्ड टेस्टिंग के प्रोपराइटर शब्बीर अली के खिलाफ मनीष शर्मा के नाम से सामूहिक स्वर्ण व्यवसायियों ने रिपोर्ट दी है. शब्बीर ने कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से टुकड़ों-टुकड़ों में रुपए लेकर सोने की बुकिंग की. कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से उसने सोना लिया और पेमेंट चेक से करने का वादा किया था, लेकिन वह गायब हो गया. उसकी तलाश की जा रही है. इस मामले को लेकर व्यापारियों ने विद्यायक अतुल भंसाली से संपर्क कर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

पढ़ें. भरतपुर में ज्वेलर्स पर गैंगस्टर्स का खौफ: रंगदारी कॉल से लेकर फायरिंग और हत्याएं

चेक से भुगतान करने का वादा किया : व्यापारी मनीष शर्मा ने धनतेरस और दिवाली की सीजन को देखते हुए उसने 10-15 दिन में शब्बीर को 4.50 करोड़ रुपए देकर अलग-अलग टुकड़ों में सोने की बुकिंग करवाई. सोमवार को सोने की डिलीवरी का समय था, लेकिन उसने पूरा दिन निकाल दिया. शाम को उसका फोन बंद आने लगा और दुकान भी बंद थी. इसी तरह घोड़ों का चौक कैलाश ज्वैलर्स के संचालक कैलाश जैन ने भी सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि शब्बीर अली 8 अक्टूबर को उनकी दुकान पर आया. उसने दिवाली सीजन देखते हुए सोना खरीदने की इच्छा जताई. चेक से भुगतान करने का वादा किया.

परिवादी जैन ने शब्बीर अली को 630.25 ग्राम सोना 1 लाख 25 हजार 600 रुपए प्रति 10 ग्राम से बेचा. शब्बीर ने 79 लाख 15 लाख 940 रुपए का चेक देने का वादा किया, लेकिन जब वो उनकी दुकान पर गया तो वहां ताला लगा था. मोबाइल भी स्विच ऑफ था. इसके अलावा जगदंबा गोल्ड टेस्टिंग के अशोक से 550 ग्राम सोना 10 किलो चांदी ली थी. इसी तरह आरोपी ने लक्ष्मण गोल्ड टेस्टिंग के हीरालाल से 25 लाख रुपए लिए. शिवम ज्वैलर्स से 700 ग्राम सोना लिया. आरके ज्वैलर्स के मोहित सोनी से 9 लाख 35 हजार रुपए लिए. सीके ज्वैलर्स के भूपति सिंह से 70 किलो चांदी और 1.20 करोड़ रुपए लेकर भाग छूटा.

पढ़ें. बाड़मेर में घरवालों को बंधक बनाकर लूटी नकदी व गहने

छह साल से कर रहा था काम : व्यवसाइयों ने बताया कि बीकानेर निवासी शब्बीर अली घोड़ों का चौक भिश्तियों की बस्ती में कादरी बुलियन एंड गोल्ड टेस्टिंग नाम से दुकान चलाता था. वह सोना-चांदी खरीद कर लाता और सर्राफा व्यापारियों को बेचता था. उसने 6 साल में व्यापारियों को दिल जीत लिया, इसलिए व्यापारी उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे. आरोपी के साथ उसका भाई भी काम करता था. सोमवार सुबह से आरोपी नहीं दिखा और उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ था. सोमवार को उसे कई लोगों को सोना चांदी की आपूर्ति करनी थी, जिसका व्यापारी इंतजार कर रहे थे. वह दोपहर तक नहीं आया और दुकान बंद कर गायब हो गया है.

JEWELERS DUPED OF CRORES
JEWELERS DUPED BY BULLION TRADER
जोधपुर ज्वेलर्स से 15 करोड़ की ठगी
JEWELERS DUPED IN JODHPUR

