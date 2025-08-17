ETV Bharat / state

शुरुआती जांच में पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. इनसेट में ज्वेलर अमन सोनी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. इनसेट में ज्वेलर अमन सोनी.
प्रयागराज : मऊआइमा थाना क्षेत्र में रविवार को तीन बदमाशों ने ज्वेलर की गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को नहर में फेंककर भागने लगे. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बदमाशों को दौड़ा लिया. ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया. जबकि दो फरार हो गए.

ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा : पकड़े गए बदमाश की पहचान शुभम पटेल के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने शुभम पटेल को सौंप दिया. वहीं पुलिस ने ज्वेलर के शव को नहर से बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है.

शॉप पर जा रहा था ज्वेलर : रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे प्रयागराज के रमना मानी उमरपुर गांव का रहने वाला ज्वेलर अमन सोनी (24) बाइक से अपनी दुकान जा रहा था. कलुआपुर मजरा हरखपुर गांव के पास छोटी नहर पर पहुंचा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने अचानक अमन की बाइक रोक दी. अमन कुछ समझ पाता, एक बदमाश ने धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया.

लोगों का आता देख भागने लगे बदमाश : नहर के पास मौजूद ग्रामीणों ने चीखने की आवाज सुनी. बदमाशों ने लोगों को आता देश अमन को नहर में फेंक दिया. एक ही बाइक से बदमाश भागने लगे. ग्रामीणों ने दौड़ाकर एक बदमाश शुभम पटेल को पकड़ लिया. जबकि दो बदमाश प्रेम कुमार और धीरेन्द्र कुमार फरार हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुभम पटेल को गिरफ्तार कर लिया.

पैसों को लेकर चल रहा था विवाद : नहर से शव को निकाल पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. वहीं परिवार के लोगों को वारदात की सूचना दी. पुलिस आरोपी शुभम पटेल को थाने लाई और पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों का अमन से कुछ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. पूछताछ की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे हैं.

