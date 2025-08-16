जहानाबाद: राजद सांसद ने भारत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. बिना किसी के नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. कहा कि दो लोग देश को बेच रहे हैं. आने वाले समय में देश की दुर्गति होगी. देश गुलाम हो जाएगा.

"आने वाले समय में इस देश का बुरा हाल होने वाला है. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश से भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी. आज से ठीक 17 साल बाद इस देश में हर आदमी में आपस में मार काट होगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा." -सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी सांसद, जहानाबाद

राजद सांसद सुरेंद्र यादव (ETV Bharat)

मोदी-शाह और अडानी-अंबानी निशाने पर: बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस देश को दो आदमी बेचने वाले और दो आदमी खरीदने वाले हैं. यह किसी से छिपा हुआ नहीं है. दरअसल, सुरेंद्र यादव 15 अगस्त के मौके पर अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए इस तरह का बयान दिया.

'सारे घोटालेबाज गुजरात के हैं': सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी गुजरात का आदमी आर्मी में बहाल नहीं होता है. क्योंकि वह जानता है कि सीधे घोटाला करेंगे और मलाई खाएंगे. हर्षद मेहता से लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी, जितने आज तक घोटालेबाज हुए, सब गुजरात के हुए हैं.

'देश को गुलाम बनाना चाहते गुजराती': गुजरात के लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में देश को गुलाम बना लें. SIR के नाम पर मुसलमान वोटर्स का नाम काटा जा रहा है. रोहिंग्या कहकर नाम हटाया जा रहा है. सांसद ने कहा कि देश की आजादी में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया. सबसे ज्यादा खून मुसलमान का बहा है.

"मुसलमान के साथ-साथ कमजोर और गरीब हिन्दुओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है. देश के मुसलमान को रोहंग्यिा बनाया जा रहा है." -सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी सांसद, जहानाबाद

कौन हैं सुरेंद्र यादव: जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र यादव मूल रूप से गया जिला के निवासी हैं. बिहार-झारखंड बंटवारे से पहले से राजनीति में हैं. जहानाबाद से 12वीं लोकसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू के चंदेश्वर प्रसाद को हराया था. विधायक बन चुके हैं. बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री, अबकारी मंत्री, उद्योग मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं.

लालू यादव के करीबी: सुरेंद्र प्रताप लालू यादव के करीबी माने जाते हैं. 1981 में लालू यादव से संपर्क में आए. उस समय लालू यादव लोकदल पार्टी के सदस्य थे. पहली बार 1998 में जहानाबाद से सांसद बने. समता पार्टी के अरुण कुमार को हराया था.

